Головний лікар онкодиспансеру Леонід Шкробот: «Багато видів раку є виліковними і чим раніше встановлено діагноз, тим успішнішим є лікування та сприятливішим прогноз»

Майже кожна українська родина стикається з такою недугою, як рак. Страшне та незвідане захворювання. Онкологія – один з найважчих та найважливіших викликів для системи охорони здоров’я України, актуальність якого визначається постійним зростанням захворюваності населення на злоякісні новоутворення, труднощами ранньої діагностики, дорогою вартістю і складністю лікування, високим рівнем інвалідизації і летальності. У цьому плані Тернопільська область не є винятком. Однак онкологи всі в один голос заявляють: «Рак – це не вирок!» Про головні аспекти цього захворювання ми запитали у головного лікаря Тернопільського онкологічного диспансеру Леоніда Шкробота.

«Рак посідає друге місце в загальній структурі смертності населення і поступається лише серцево-судинним захворюванням»

– Леоніде Володимировичу, розкажіть по-простому, що ж таке рак?

– Напевне, усім нам відомо, що рак – це злоякісна пухлина. Утворюється вона з епітеліальної тканини. Від раку помирають дуже багато людей, цього приховувати ніхто не буде. Так само, як і той факт, що рання діагностика дає величезні шанси побороти цю хворобу і продовжувати жити повноцінно. Для людини, котра чує діагноз рак, він звучить, як вирок. Насправді ж варто усвідомити, що різні стадії раку піддаються певному лікуванню. У Тернопільській області проживають багато людей, у яких на різних стадіях рак був успішно пролікований. На жаль, досі немає конкретної причини, від чого з’являється це захворювання. Так само, як і немає одного аналізу, який можна здати і пересвідчитись у тому, здорові ви чи ні. Щоби попередити рак, потрібно щороку здавати аналізи, проходити медичні огляди, робити необхідні обстеження. Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку. Онкологія знаходиться у центрі складного комплексу соціально-економічних, медичних, психологічних і моральних проблем, що виводить цю патологію за рамки суто медичної.

ЦИФРА: 3482 нових випадки раку зареєстровано в Тернопільській області упродовж 2019 року. За даними Регіонального канцер-реєстру

– Якою є статистика цього захворювання?

– Так, за даними Регіонального канцер-реєстру, в 2019 році в нашій області зареєстровано 3482 нових випадки раку. Рівень захворюваності на злоякісні новоутворення зріс на 2,6% і становить 334,0 на 100 тис. населення. Усього на диспансерному обліку з приводу онкологічних захворювань перебуває 26140 пацієнтів. Найвищі показники захворюваності зареєстровані в м. Тернополі (380,8 на 100 тис. населення), Тернопільському (364,6), Козівському (363,2), Гусятинському (358,7) та Підгаєцькому (354,9) районах. Залишається низьким показник захворюваності у Кременецькому (290,6 на 100 тис. населення) та Бучацькому (284,9) районах. Із числа пацієнтів із вперше встановленим діагнозом злоякісного новоутворення мали стадію відповідно до класифікації TNM: I-II – 1532, III – 618, IV – 691. Експерти вважають, що багато видів раку є виліковними і чим раніше встановлено діагноз, тим успішнішим є лікування та сприятливішим прогноз. За даними ВООЗ, середнє одужання при раку І-ї стадії становить 93%, ІІ-ї стадії – 75%, ІІІ-ї – 55% і IV-ї – лише 15%. На жаль, вищенаведені дані канцер-реєстру свідчать про те, що рівень ранньої діагностики раку в області не відповідає реальним потребам і сучасним вимогам.

– Хто хворіє частіше – жінки чи чоловіки?

– Рак не обирає статі людини. Серед чоловіків зареєстровано 1766 випадків злоякісних новоутворень. Найпоширенішими у структурі захворюваності є злоякісні новоутворення легень – 17,3%, передміхурової залози – 12,6%, немеланомні захворювання шкіри – 10,2%, ободової кишки – 7,0% та шлунка – 6,4%. У популяції жіночого населення зареєстровано 1716 випадків злоякісних новоутворень. У структурі захворюваності провідні місця зайняли: рак молочної залози – 20,5%, немеланомні захворювання шкіри – 13,7%, рак тіла матки – 10,0%, рак ободової кишки – 6,2%, рак шийки матки – 6,1%. Рак посідає друге місце в загальній структурі смертності населення і поступається лише серцево-судинним захворюванням. Внаслідок злоякісних новоутворень у 2019 році померло 1674 особи. Рівень смертності порівняно з 2018 роком знизився на 6,5%. Найвищий показник смертності від злоякісних новоутворень у 2019 році зареєстровано в Борщівському – (190,1 на 100 тис. населення), Заліщицькому – (180), Чортківському – (173), Козівському – (170,8), Зборівському – (170,5) та Тернопільському – (170,4) районах.

У структурі смертності від раку серед чоловічого населення перші п’ять рангових місць у 2019 році займають злоякісні новоутворення таких локалізацій: легень – 22,3%, шлунка – 8,6%, ободової кишки – 7,6%, передміхурової залози – 7,13%, прямої кишки, ануса – 6,2%. У жінок – злоякісні новоутворення молочної залози – 19,5%, ободової кишки – 8,4%, шийки матки – 7,1%, яєчників – 7,0% та легень – 6,7%. Для оцінки стану обліку випадків злоякісних новоутворень та організації онкологічної допомоги як допоміжний критерій використовується співвідношення рівнів смертності й захворюваності.

Хіміопрепаратів – на 10 мільйонів

– Стосовно обладнання, яке допомагає діагностувати рак та надавати допомогу пацієнтам. Чи є його в достатній кількості в онкодиспансері?

– Це болюче питання. Адже в онкологічних закладах незадовільне забезпечення лікувально-діагностичним обладнанням, частина якого застаріле і потребує капітального ремонту або заміни. Також спостерігається нерівномірний розподіл сучасного дорогого діагностичного обладнання по регіонах. У деяких регіональних закладах відсутні сучасні лінійні прискорювачі, гама-терапевтичні апарати, комп’ютерні томографи, бракує ультразвукового обладнання, мамографів тощо. Слід зазначити, що в онкодиспансері встановлено новий цифровий мамограф. Відбувається оновлення ендоскопічного кабінету, зокрема буде забезпечено фото- та відеофіксацію обстеження, як того вимагає Національна служба здоров’я України. Питання непрацюючого комп’ютерного томографа вирішено шляхом укладання договорів.

У попередні роки розвиток онкологічної служби України здійснювався відповідно до Закону України «Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року». Передбачалося фінансування у понад 3 млрд. грн. Програма завершилась у 2016 році, проте жодне з завдань не було виконано повністю через часткове або повне недофінансування. Зауважу, що 12 лютого 2020 року на парламентські слухання у Верховній Раді було винесено проєкт Національної стратегії боротьби з онкологічними захворюваннями до 2030 року.

– Стосовно фінансування, скільки коштів виділяє держава для пацієнтів, хворих на рак?

– На сьогоднішній день коштом державного та місцевого бюджетів забезпечується лише закупівля хіміотерапевтичних лікарських засобів для онкологічних пацієнтів. Так у 2019 році надійшло хіміопрепаратів на суму 10 184 387,51 грн.

«Не слід опускати руки, варто боротися за своє життя»

– Ви як головний лікар бачите цілі, які зможуть знизити ризик захворюваності?

– Найважливішими вважаю стратегічні цілі, спрямовані на зниження захворюваності на рак та покращення раннього виявлення цієї патології. Насамперед це зниження захворюваності на рак, який можливо попередити шляхом вакцинації проти вірусу гепатиту В, включення імунізації проти вірусу папіломи людини до Національної програми імунізації, промоції здорового способу життя тощо. Наступна стратегічна ціль – це скринінг, спрямований на виявлення захворювань на ранніх стадіях з метою ефективного лікування з мінімальними витратами та покращення одужання пацієнтів.

– Що потрібно зробити, щоби знизити статистику смертності та захворюваності?

– Потрібно забезпечити ранню діагностику шляхом обізнаності населення та фахівців сфери медичних послуг щодо ранніх симптомів та ознак онкологічних захворювань. Поступове впровадження заснованого на доказах, досяжного та ефективного за витратами популяційного скринінгу раку шийки матки, раку грудної залози та колоректального раку. Розробка дизайн-пілотних проєктів скринінгових програм із подальшою оцінкою результатів. Рання діагностика онкологічних захворювань у людей із груп ризику – спадковість, шкідливе виробництво, шкідливі звички та інше.

Значну роль в організації скринінгу в розвинених країнах відіграють саме лікарі первинної ланки медичної допомоги. В останні роки в Україні були спроби впровадження в практику деяких видів скринінгу онкологічних захворювань, зокрема: мамографічне дослідження щодо виявлення раку молочної залози, цитологічне дослідження щодо виявлення раку шийки матки.

Застосування комбінованого та комплексного методів лікування злоякісних пухлин дозволяє досягти стійкого одужання, статистично достовірно збільшити тривалість та якість життя пацієнтів.

Дуже хотілось би, щоби люди, прочитавши цю публікацію, зрозуміли, що лікування потрібне на будь-якій стадії онкозахворювання, не варто опускати руки. Треба боротися за своє життя і звертатися до спеціалістів, які зацікавлені в тому, аби надати вам комплексну допомогу та повернути до повноцінного життя.

Соломія Вершигора



