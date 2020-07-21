Олексій Станько заявив про намір балотуватися у мери Тернополя
Виборчі перегони неофіційно розпочалися у Тернополі. З’явився перший кандидат на посаду мера. Перед стінами Тернопільської міської ради громадський активіст Олексій Станько зустрівся з журналістами і розповів, чому вирішив балотуватися на посаду міського голови і що, насамперед, зробить для Тернополя, якщо його підтримають виборці.
- Вже кілька тижнів ми разом з однодумцями підбираємо команду «Хвилі», яка йтиме у владу спільно з іншими громадськими організаціями, політичними силами у блоці, – зазначив Олексій Станько. – Ми не маємо великої медійної підтримки та грошей олігархів, але прагнемо змінити рідне місто, розвивати Тернопіль і боротися з корупцією, яка є сьогодні головною проблемою, як в Україні, так і в нашому місті. Наша команда вже 7 років розслідує справи, які мають корупційний характер, як органів місцевого самоврядування, так і інших державних інституцій. Я переконаний, що ми принесемо користь, прийшовши до влади.
Олексій Станько пообіцяв, що першочерговим кроком у його роботі буде повна ревізія діяльності чиновників останніх 3-х каденцій. Також планує зайнятися заміною аварійних комунікацій у старих багатоповерхівках, адже це болюча тема для багатьох тернополян, облаштуванням системи водовідведення на дорогах і тротуарах. Зараз Олексій з однодумцями досліджує актуальні проблеми міста і болючі точки, які потребують нагальних дій.
Олексій Станько зазначив, що його виборчу кампанію фінансує кілька місцевих підприємців, які хочуть якісних змін у рідному місті. Також зазначив, що дуже важливо сьогодні активним людям і громадським активістам шукати спільні точки дотику і працювати разом.
- Я хочу закликати всі опозиційні сили Тернополя до об’єднання, – додала Наталя Станько, дружина Олексія та прес-секретарка Громадянського руху «Хвиля». – Дуже важливо, щоб об’єдналися люди, які мають нульову толерантність до корупції, нетерпимість до несправедливості та маніпуляцій. Ми хочемо об’єднати команду фахових людей, які будуть розділяти з нами наші принципи і цінності і закликаємо їх долучатися до наших рядів.
Вже з 21-го липня у Тернополі запрацює громадська приймальня політичної партії «Громадянський рух «Хвиля»» на вулиці Грушевського, 23, 3-й поверх. Також Олексій Станько закликає тернополян не залишатися осторонь, пропонувати свої ідеї та пропозиції змін, які потрібні Тернополю, та долучатися до його команди.
One thought on “Олексій Станько заявив про намір балотуватися у мери Тернополя”
Питання до Олексія, де і хто його спонсорує? так як живе у старенькій квартирі, а бігборди висять по всьому місті, газеток розніс море. це все не олна тисяча доларів.