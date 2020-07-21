Виборчі перегони неофіційно розпочалися у Тернополі. З’явився перший кандидат на посаду мера. Перед стінами Тернопільської міської ради громадський активіст Олексій Станько зустрівся з журналістами і розповів, чому вирішив балотуватися на посаду міського голови і що, насамперед, зробить для Тернополя, якщо його підтримають виборці.

Вже кілька тижнів ми разом з однодумцями підбираємо команду «Хвилі», яка йтиме у владу спільно з іншими громадськими організаціями, політичними силами у блоці, – зазначив Олексій Станько. – Ми не маємо великої медійної підтримки та грошей олігархів, але прагнемо змінити рідне місто, розвивати Тернопіль і боротися з корупцією, яка є сьогодні головною проблемою, як в Україні, так і в нашому місті. Наша команда вже 7 років розслідує справи, які мають корупційний характер, як органів місцевого самоврядування, так і інших державних інституцій. Я переконаний, що ми принесемо користь, прийшовши до влади.

Олексій Станько пообіцяв, що першочерговим кроком у його роботі буде повна ревізія діяльності чиновників останніх 3-х каденцій. Також планує зайнятися заміною аварійних комунікацій у старих багатоповерхівках, адже це болюча тема для багатьох тернополян, облаштуванням системи водовідведення на дорогах і тротуарах. Зараз Олексій з однодумцями досліджує актуальні проблеми міста і болючі точки, які потребують нагальних дій.

Олексій Станько зазначив, що його виборчу кампанію фінансує кілька місцевих підприємців, які хочуть якісних змін у рідному місті. Також зазначив, що дуже важливо сьогодні активним людям і громадським активістам шукати спільні точки дотику і працювати разом.

Я хочу закликати всі опозиційні сили Тернополя до об’єднання, – додала Наталя Станько, дружина Олексія та прес-секретарка Громадянського руху «Хвиля». – Дуже важливо, щоб об’єдналися люди, які мають нульову толерантність до корупції, нетерпимість до несправедливості та маніпуляцій. Ми хочемо об’єднати команду фахових людей, які будуть розділяти з нами наші принципи і цінності і закликаємо їх долучатися до наших рядів.

Вже з 21-го липня у Тернополі запрацює громадська приймальня політичної партії «Громадянський рух «Хвиля»» на вулиці Грушевського, 23, 3-й поверх. Також Олексій Станько закликає тернополян не залишатися осторонь, пропонувати свої ідеї та пропозиції змін, які потрібні Тернополю, та долучатися до його команди.