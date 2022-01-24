Команда «Сили Людей» разом зі своїми депутатами міської ради Іван Ковалик, Олег Різник та Іван Сороколіт відгукнулась на запрошення людей і взяла участь у зборах мешканців вулиці Будного.

Причиною зборів людей у вихідний день стало те, що на зеленій зоні прибудинкової території будинку №26 намагаються безкоштовно передати у приватну власність три земельні ділянки площею 94 м.кв. кожна – під так звані «індивідуальні гаражі».

На зібранні було озвучено, що будувати 100-метрові гаражі бажають троє осіб, яких місцеві мешканці не знають і, судячи з прізвищ, є родичами.

У 2019-му році депутати попередньої каденції одностайно проголосували дозвіл на розробку проектів землеустрою для «індивідуальних гаражів».

А нещодавно на сайті міської ради з’явився проєкт рішення про затвердження цих ділянок, після прийняття якого земля перейде у приватну власність.

За результатами обговорення, люди прийняли рішення зробити все можливе щоб зберегти прибудинкову територію.

Для початку вирішили письмово звернутись до міського голови з проханням не віддавати землю навколо будинку під гаражі чи іншу забудову без їх згоди.

Якщо ж прохання буде проігнороване, то вчинятимуть інші законні дії для захисту своїх інтересів.

Депутати «Сили Людей» пообіцяли допомагати і робити все від них залежне для вирішення проблеми мешканців вулиці Будного.