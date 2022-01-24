Понад сто тернополян вийшли на акцію, щоб захистити свою прибудинкову територію від забудови
Команда «Сили Людей» разом зі своїми депутатами міської ради Іван Ковалик, Олег Різник та Іван Сороколіт відгукнулась на запрошення людей і взяла участь у зборах мешканців вулиці Будного.
Причиною зборів людей у вихідний день стало те, що на зеленій зоні прибудинкової території будинку №26 намагаються безкоштовно передати у приватну власність три земельні ділянки площею 94 м.кв. кожна – під так звані «індивідуальні гаражі».
На зібранні було озвучено, що будувати 100-метрові гаражі бажають троє осіб, яких місцеві мешканці не знають і, судячи з прізвищ, є родичами.
У 2019-му році депутати попередньої каденції одностайно проголосували дозвіл на розробку проектів землеустрою для «індивідуальних гаражів».
А нещодавно на сайті міської ради з’явився проєкт рішення про затвердження цих ділянок, після прийняття якого земля перейде у приватну власність.
За результатами обговорення, люди прийняли рішення зробити все можливе щоб зберегти прибудинкову територію.
Для початку вирішили письмово звернутись до міського голови з проханням не віддавати землю навколо будинку під гаражі чи іншу забудову без їх згоди.
Якщо ж прохання буде проігнороване, то вчинятимуть інші законні дії для захисту своїх інтересів.
Депутати «Сили Людей» пообіцяли допомагати і робити все від них залежне для вирішення проблеми мешканців вулиці Будного.