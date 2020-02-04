Прокурор Тернопільщини націлився на резонансі справи та конфіскацію майна

Не кількості, а якості очікує від своїх підлеглих новопризначений прокурор Тернопільської області Петро Бойко.

Під час останньої наради із особовим складом він орієнтував правоохоронців на резонасність та затребуваність суспільством справ, якими займаються слідчі.

– Має бути резонанс, великі збитки, – підкреслив прокурор області. – Якщо одні зроблять 15 дріб’язкових викриттів, а інші – одне, але суттєве, то такий правоохоронний орган буде гідно оцінений за цю одну вагому справу. Також почнемо звертати увагу на реальну конфіскацію майна і доходів, отриманих незаконним шляхом. Щоб людина після повернення з місць позбавлення волі потім не користалася плодами своєї незаконної діяльності. Будемо застосовувати для цього всі доступні механізми, у разі потреби – і спецконфіскацію.

З приходом нового прокурора зміниться і кадровий склад. Уже оголошено про вакансії двох посад заступників, на всіх працівників чекає переатестація.

– Кому довіряти, а кому ні? У мене є певні думки з цього приводу, – зберіг інтригу Петро Бойко. – Наразі знайомлюся з краєм, вивчаю те, що пишуть засоби масової інформації. Уже є питання до окремих персоналій. Почала діяльність дисциплінарна комісія, куди може звернутися будь хто. Тому якщо комусь є що сказати – користайтеся з цієї можливості.

Новий прокурор підкреслив, що абсолютно не боїться тиску, про що свідчить його гарний старт з викриття наміру міської ради під керівництвом Сергія Надала за безцінь збутися комунальної будівлі колишньої лікарні залізничників на вул. І. Франка. Бойко запевняє, що на нього важко тиснути, може це дозволити собі таке хіба його керівник і то лише в рамках законних вимог забезпечити оперативне і якісне розслідування злочину.

Прокурор переконує – всі відповідатимуть перед законом незалежно від рівня своєї «впливовості» та «одіозності». Тому зараз активізовує розслідування справ, які чомусь «залежалися». Зокрема, і нашуміле провадження щодо можливої підробки Генерального плану Тернополя.

Наразі прокурор демонструє запал. Тепер тільки черга за результатами. Адже попередників вистачало максимум на гострі заяви, після чого чи то через шум зелені, чи якісь інші заохочення або й з інших причин прокуратура «здувалася». І всі гарно подані наміри завершувалися банальним пшиком. На скільки вистачить Петра Бойка – питання залишається відкритим.

За січень він отримав 35 тисяч гривень зарплати. Проживає новий прокурор у гуртожитку. Правда в самісінькому центрі міста. Запевняє, що житло обходиться йому лише у плату комунальних послуг. Сім’я наразі в Тернопіль не переїхала, оскільки спільно вирішили не переривати навчальний процес дочки.