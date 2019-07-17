Рейтинг кандидата в депутати по Тернополю Івана Сороколіта продовжує рости

Минулого тижня в газеті «Тернопіль Вечірній» були оприлюднені імена трійки лідерів виборчих перегонів до Верховної Ради по 163-му виборчому окрузі (м. Тернопіль).

Перше місце з рейтингом підтримки 13,7% займав представник партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» Степан Барна, другим йшов висуванець від «Слуги Народу» Андрій Богданець з 12,8% і замикав трійку лідерів з невеликим відставанням (11,8%) Іван Сороколіт, висунутий партією «Сила Людей».

Проте, як свідчать дані останнього опитування ГО «Прогресивні люди», динамічна, нестандартна та яскрава виборча кампанія команди кандидата Івана Сороколіта за останній тиждень дала йому можливість впритул наблизитись до лідера виборчої гонки.

Станом на 16 липня рейтинг кандидатів-лідерів наступний:

Степан Барна – 13,6%

Іван Сороколіт – 13,2%

Андрій Богданець – 12,7%

Причинами росту підтримки Івана Сороколіта можуть бути активна робота з виборцями, креативний і сучасний підхід до позиціонування, чітка і конструктивна позиція по багатьох питаннях, котрі турбують тернополян.

Уповільнення росту чи то навіть зупинка росту рейтингу конкурентів ж може свідчити, що ті досягнули свого максимуму і жодні спроби залучити нових виборців не дають бажаного результату.

Якщо вище зазначена тенденція збережеться, то можна говорити про серйозні шанси Івана Сороколіта обігнати й висуванця партії Петра Порошенка.