Земельну ділянку, яку відмовлялись погодити для облаштування майданчика для міні-футболу, безкоштовно віддають приватним особам для будівництва будинку. Про це повідомляють активісти Сила Людей Тернополя.

Лідери тернопільського осередку «Сили Людей» Іван Сороколіт та Іван Ковалик виявили схему з передачі в приватну власність частини зеленої зони поблизу будинків №53, 68, 52 по вулиці Чернівецькій.

«Абсурд та цинізм ситуації у тому, що саме на цьому місці мешканці кількох будинків протягом останніх років просять владу облаштувати спортивний майданчик. У відповідь отримували пояснення, що на даній земельній ділянці неможливо нічого робити, бо вона межує з важливим трубопроводом «Водоканалу». Але, як бачимо, це не стало перепоною для депутатів та міського голови Сергія Надала подарувати галявину для будівництва приватного будинку» – говорить Іван Сороколіт.

20 квітня 2018 Сергій Надал і 26 депутатів своїм рішенням надають дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок площею 797 м.кв. кожна для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд двом громадянкам:

1) тернополянці з вулиці Купчинського Солонцовій Світлані Йосипівні;

2) мешканці села Коцюбинчики Чортківського району Скоробогач Наталії Богданівні.

Посилання на рішення:

https://ternopilcity.gov.ua/sesi…/rishennya-sesii/19920.html

Кілька днів тому (16 червня) на сайті міської ради оприлюднений проект рішення яким буде завершена передача 1600 м.кв. зеленої зони вище згаданим особам.

Посилання на проект рішення:

https://ternopilcity.gov.ua/…/proekti-rishen-ses…/39839.html

❗️Актиісти “Сили людей” ВИМАГАЮТЬ від депутатів та міського голови Сергій Надал:

1. Відмовитись від задуму «дарування» приватним особам земельної ділянки, на якій мешканці вулиці Чернівецької мріють облаштувати спортивний майданчик.

2. Попереднє рішення № 7/24/53 від 20.04.2018р., яким давався дозвіл на розробку проекту землеустрою, – відмінити!