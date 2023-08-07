Суд не відсторонив Михайла Головка від посади

Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розглянули апеляційну скаргу прокурора Антикорупційної прокуратури. Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка не відсторонили від посади. Про це розповів Суспільному один з адвокатів підозрюваного, Костянтин Глоба.

Речниця САП Ольга Постолюк телефоном повідомила, що рішення Апеляційної палати є остаточним, тому коментувати його не будуть.

6 липня 2023 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Про це повідомили тоді на сторінці САП у соцмережі.

Розглядали цю справу 13 та 17 липня. 17 липня суд ухвалив рішення не задовольняти клопотання прокурора про відсторонення голови Тернопільської обласної ради. Після цього прокурори подали скаргу на це рішення.

Михайло Головко перебуває у відпустці з 12 липня по 24 серпня. Його обов’язки виконує перший заступник.