Судді Віктор Панкулич, Сергій Боднар та Ігор Панаід відмовились відсторонити голову Тернопільскої облради Головка

​Апеляція ВАКС відмовилась відсторонити голову Тернопільскої облради Головка

Судді апеляції Вищого антикорсуду залишили без задоволення скаргу САП на ухвалу слідчого судді Ярослава Шкодіна, якою той відмовив у відстороненні голови Тернопільської облради Михайла Головка.

Таке рішення ухвалили судді Віктор Панкулич, Сергій Боднар та Ігор Панаід.

У своїй скарзі прокурор зазначав, що в разі залишення на посаді Головко може чинити тиск на свідків або знищити чи підробити важливі для слідства документи.

Захист в свою чергу зазначав, що це припущення прокурора є необґрунтованим, а ризики зазначені у клопотанні нічим не підтверджуються.

Також адвокати вказували, що Головко був обраний на свою посаду, а не призначений і КПК нібито не містить механізму відсторонення з обраної посади.

Цікаво, а як тоді ВАКС у 2020 році відсторонив від посади голову Чернівецької облради Івана Мунтяна, підозрюваного в отриманні хабаря?

Нагадаємо, НАБУ і САП заявили, що викрили Головка та двох заступників керівника ОВА на хабарі в 2,4 млн грн.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше суд визнав підозру Головку обґрунтованою та обрав запобіжний захід у вигляді арешту з заставою у 805 тисяч грн. За нього внесли заставу і він вийшов з СІЗО.

Нещодавно керівник САП Олександр Клименко заявляв, що у цій справі стався витік інформації, який нібито завадив викрити ще одного неназваного високопосадовця. Джерело витоку поки встановити не вдалося.