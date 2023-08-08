Судді Віктор Панкулич, Сергій Боднар та Ігор Панаід відмовились відсторонити голову Тернопільскої облради Головка
Апеляція ВАКС відмовилась відсторонити голову Тернопільскої облради Головка
Судді апеляції Вищого антикорсуду залишили без задоволення скаргу САП на ухвалу слідчого судді Ярослава Шкодіна, якою той відмовив у відстороненні голови Тернопільської облради Михайла Головка.
Таке рішення ухвалили судді Віктор Панкулич, Сергій Боднар та Ігор Панаід.
У своїй скарзі прокурор зазначав, що в разі залишення на посаді Головко може чинити тиск на свідків або знищити чи підробити важливі для слідства документи.
Захист в свою чергу зазначав, що це припущення прокурора є необґрунтованим, а ризики зазначені у клопотанні нічим не підтверджуються.
Також адвокати вказували, що Головко був обраний на свою посаду, а не призначений і КПК нібито не містить механізму відсторонення з обраної посади.
Цікаво, а як тоді ВАКС у 2020 році відсторонив від посади голову Чернівецької облради Івана Мунтяна, підозрюваного в отриманні хабаря?
Нагадаємо, НАБУ і САП заявили, що викрили Головка та двох заступників керівника ОВА на хабарі в 2,4 млн грн.
Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Раніше суд визнав підозру Головку обґрунтованою та обрав запобіжний захід у вигляді арешту з заставою у 805 тисяч грн. За нього внесли заставу і він вийшов з СІЗО.
Нещодавно керівник САП Олександр Клименко заявляв, що у цій справі стався витік інформації, який нібито завадив викрити ще одного неназваного високопосадовця. Джерело витоку поки встановити не вдалося.