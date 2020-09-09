«Сила Людей» Тернополя впроваджує власні справедливі виборчі правила!

25 жовтня українці обиратимуть депутатів місцевих рад за новим виборчими правилами, які хоч і називали «відкритими списками», але по суті такими не є. Хто стане депутатом продовжують визначати партії, а не виборці. Так вигідно власникам та керівництву більшості політичних партій.

Ігоря Турського тернопільська команда впровадила власний «внутрішній виборчий кодекс». За ініціативи голови обласної організації «Сили Людей»

Шляхом таємного голосування усі партійці прийняли правила, згідно яких депутатами від «Сили Людей» в Тернополі стануть ті кандидати, які наберуть найбільше голосів виборців, незалежно від номера в виборчому бюлетені.