На Тернопільщині близько сотні вчителі можуть залишитися без зарплати

Близько сотні вчителів Бучацької громади можуть залишитись без зарплати. Про це розповів голова громади Віталій Фреяк.

За його словами, в грудні педпрацівникам підвищили зарплату більш, ніж на 8 відсотків, але освітньої субвенції виділили недостатньо.

Зокрема на сьогодні, розповідає голова громади, в бюджеті не вистачає близько 10 мільйонів гривень, щоб до кінця року виплачувати освітянам гроші.

У Бучацькій громаді 38 шкіл. Одна з них – Бучацька гімназія імені Гнатюка. Тут навчаються майже 300 учнів, працюють 36 вчителів. Галина Кафтан викладає тут математику та інформатику. Каже, поки що отримує зарплату без затримок та в повному обсязі.

“Останнім часом ми дізнались про те, що субвенції не вистачає, аби виплатити вчителям доплату за престижність. Доплата за престижність становить 20 відсотків, а попереджували нас, що можуть зняти цілих 15 відсотків. Це для кожного вчителя виходить приблизно півтори тисячі гривень на місяць. Я, наприклад, мама двох дітей, тому фінансове питання для мене надзвичайно актуальне”, – розповіла Галина Кафтан. Зіновія Городиська працює в цій гімназії більше 30 років. Жінка викладає історію правознавства. “Підвищення не настільки високе, щоб можна було говорити про якісь особливі пільги. В сучасних умовах, коли інфляція дуже висока, то це підвищення абсолютно не суттєве. А якщо не буде навіть тої доплати, то це є неповноцінна зарплата вчителя”, – каже жінка. Щоб впродовж року виплачувати працівникам гімназії підвищену зарплату разом із доплатами, не вистачає 540 тисяч гривень.

“Згідно з колективним договором, цю освітню субвенцію вчителі мають отримати, тому що це було передбачено ще на початку року. Ми не маємо на меті скорочення. У нас навчається майже 283 учні, є комплектація всіх навчальних класів, наші педагогічні працівники мають тижневе навантаження і при тій кількості дітей, які здобувають освіту, не передбачається скорочення педагогічних працівників”, – розповів директор навчального закладу Андрій Товпига. У селі Рукомиш Бучацької громади є початкова малокомплектна школа. Тут є три класи, в яких навчаються 16 дітей. Відповідно до законодавства, її не можуть закрити, бо поблизу немає інших шкіл. Нині тут працюють 6 вчителів. На зарплату в цьому році їм не вистачає майже 60 тисяч гривень. “Якщо не буде заробітної платні, то вчителі звільняться. А хто тоді буде працювати? Молоді вчителі зараз виїжджають за кордон, шукають кращих заробітків. Наше життя – це звичайні проблеми сімейні. Мають студентів, кредити. Люди розраховують на ту копійку кожного місяця, щоб десь її вкладати”, – каже завідувачка навчального закладу Світлана Кузевич. “Це на мільйон більше, ніж було торік. Це передбачено постановою Кабінету міністрів, де збільшились посадові оклади всіх працівників, а кошти в державному бюджеті на це не передбачили. Ми звернулись до Кабінету міністрів і до Міністерства освіти з проханням виділити додатково 10 мільйонів гривень. Поки що оплачуємо, бо кошти, які передбачені на наступний рік, приходять, але останні місяці будуть найпроблемніші, тому що гроші просто не надійдуть в межах того обсягу, який нам потрібний”, – каже Віталій Фреяк. Поки що звернення від Бучацької громади до обласного управління освіти не надходило. “На сьогодні ми маємо інформацію про додаткову потребу лише з листа Лановецької громади. Разом з тим, хочу зазначити, що кожна територіальна громада на території Тернопільської області має аналізувати свою мережу закладів освіти, яка є на їхній території, аналізувати наповнюваність класів у тому чи іншому навчальному закладі, а також кількість педагогічного персоналу. Якщо проаналізуємо цей навчальний рік, то кількість учнів у наших закладах освіти в Тернопільській області зменшилась на 900 учнів. Разом з тим, кількість педагогічних працівників збільшилась на 180. А ми маємо пам’ятати, що освітня субвенція виділяється на одного учня, а не на одного педагогічного працівника”, – каже начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Суспільне