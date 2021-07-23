Тернопільська міська рада започаткувала продаж земель іноземцям ще 10 років тому

Неподалік Тернопільського ставу є обгороджена територія на 4,27 га, де колись була молодіжна відпочинкова база «Орбіта». Дитячого голосу там вже давно не чути.

Історія, пов’язана з тією землею, має свої витоки ще з часів мерства Романа Заставного. Про це повідомляє сайт Очевидець.

Нагадаємо, Роман Заставний має відношення до забудови ділянки на березі Тернопільського ставу. Минулого року Прокуратура Тернопільської області подала позов у Господарський суд Тернопільської області щодо скасування всіх рішень сесій міськради, якими надавалася в користування 0,14га, де збудовані «вілли» десяти багатіїв «файного міста».

Справа в Господарському суді зависла від квітня цього року. Про це ми писали в третій частині циклу статей «Забудова парку Загребелля».

Та повернімося до сьогоднішньої теми. За інформацією від видання «Наші гроші», у 2009 році Тернопільська міськрада проголосувала за зміни меж парку «Загребелля», виключивши з його складу спірні 4,27 га.

Але втрутилися правоохоронці.

У тернопільській прокуратурі звернули увагу на те, що це рішення не було підтримане облрадою, а міськрада не мала повноважень сама змінити межі регіонального ландшафтного парку. Як пишуть «Наші гроші», за даними Держгеокадастру, площа земель лісогосподарського призначення парку у 2004-2015 рр. не змінювалася.

Зате у 2010-му Сергій Надал змінює на посаді мера Романа Заставного. Під час каденції 2010-2015 років у Тернопільській міській раді депутати від партії ВО «Свобода» мають монобільшість. І вони впроваджують «свій» спосіб продати 4,27 га парку для ТОВ «Бодмін Україна», яка викупила будівлі дитячого табору.

ТОВ «Бодмін Україна» нібито планує збудувати там готель. Згідно даних з публічної кадастрової карти, цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування та будівництва об’єктів рекреаційного призначення.

Ця фірма має київську реєстрацію, а серед її власників значиться громадянин Швейцарії Швотцер Петер Герберт.

У 2011 році ТОВ «Бодмін Україна» звернулося Тернопільського міськради із заявою про передачу у власність земельної ділянки площею 4,2736 га для обслуговування будівлі майнового комплексу за адресою: вул. Чумацька, 5А, м. Тернопіль.

30.09.2011 чотирнадцятою сесію Тернопільської міської ради шостого скликання на підставі розгляду звернення товариства прийнято рішення за №6/14/55 «Про продаж земельної ділянки площею 4,2736 га несільськогосподарського призначення для обслуговування будівлі майнового комплексу за адресою: вул. Чумацька, 5а ТОВ Бодмін-Україна».

Земельну ділянку в парку Загребелля на 4,27 га тоді оцінено в 2,19 млн. грн. Договір було укладено. Землю товариство купило в міськради.

Як записано в матеріалах Господарського суду Тернопільської області (справа № 921/349/19), згідно договору купівлі-продажу Продавець (міська рада) гарантувала, що земельна ділянка, яка є предметом цього Договору, входить до категорії земель, що можуть бути приватизовані згідно законодавства України.

Але інша думка була в прокурорів Тернопільської області. Вони оскаржили договір. З тексту судового рішення Господарського суду Тернопільської області від 23 жовтня 2019 року, справа № 921/349/19:

«Зі змісту постанови Львівського апеляційного господарського суду вбачається, що “в ході розгляду апеляційної скарги Першого заступника прокурора Тернопільської області, колегією суддів встановлено, що спірна земельна ділянка площею 4,2736 га, кадастровий №6110100000:01:004:0138, розташована за адресою: м. Тернопіль, вул.Чумацька, 5, яку рішенням Тернопільської міської ради № 6/14/55 від 30.09.2011 продано у власність ТзОВ Бодмін-Україна, станом на момент її продажу входила до складу земель регіонального ландшафтного парку Загребелля, що є землею природно-заповідного фонду».

Окрім того, прокурори наголошували, що на момент продажу 4,27 га парку 99% власності в ТОВ «Бодмін Україна» належало швейцарській компанії «Акціонерне товариство «ВОDМІN АG». Лише 1% вкладу був від громадянина України, мешканця Києва Володимира Бутка. Тому погодження на викуп землі іноземною компанією повинне погоджуватися з Кабінетом Міністрів. А цього зроблено не було.

Зрештою Тернопільська обласна прокуратура виграла суди щодо скасування договору купівлі-продажу.

Відтак, ТОВ «Бодмін Україна» після спільно з міськрадою програних судів обернула Феміду проти самої міськради. Компанія швейцарця виграла справу, завдяки якій Господарський суд зобов’язав сплатити громаду Тернополя «неустойку».

Розмір відшкодування, яке відсудила компанія в міста, становить 614 тисяч грн., сплачених платниками податків у міський бюджет.

Прокуратура по справі продажу тягала по судах тодішнього начальника відділу Держземагенства в місті Тернополі Юрія Фролова. Правоохоронці звинувачували його, бо він погодив технічне завдання на розробку технічної документації із землеустрою щодо вказаної земельної ділянки із завідомо неправдивою інформацією щодо її загальної площі. А також видав Державний акт на право власності на земельну ділянку товариству “Бодмін-Україна”.

Прокурори оцінили збитки, завдані Юрієм Фроловим, в розмірі 8,1 млн. грн. Але суди всіх інстанцій його виправдали. В тому числі і Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Обґрунтуванням виправдального вироку було те, що прокури не зуміли в судах довести склад злочину в діях Юрія Фролова. Окрім того, в мотивувальній частині виправдання зазначалося, що рішення сесії Тернопільської міськради щодо виведення за межі парку 4,27 га землі ніхто не оскаржив і воно було чинним. Це давало правові підстави пану Фролову підписати технічну землевпоряду документацію на продаж.

Сам Юрій Фролов відкидав усі звинувачення. Відео: березень 2015-го.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Тернопільської міськради при наданні в оренду і незаконному продажу вищезгаданої ділянки «Бодмін-Україна».

Втім, як і у випадку з Фроловим, пішло все в холосту.

Кримінальне провадження відкрито ще у вересні 2014-го року. Наразі у тій справі ніхто з міської ради «не постраждав».

Від грудня 2016-го року товариство швейцарця користується тією земельною ділянкою на правах оренди.