Тернопільська обласна лікарня отримала дороговартісне обладнання для лікування важкохворих

Сучасне медичне обладнання з Німеччини, вкрай необхідне для лікування важкохворих, передали у КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» ТОР.

Шприцеві інфузійні помпи, перистальтичні помпи, сучасний дихальний апарат середнього класу, а також два транспортні дихальні апарати для потреб медзакладу передав голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Обладнання, яке ми отримали завдяки нашим друзям з Німеччини, вже використовують, зокрема, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Мав нагоду особисто ознайомитися з роботою цього устаткування, поспілкуватися з керівництвом та пацієнтами лікарні. Неодноразово наголошував, одне з пріоритетних завдань у роботі Тернопільської обласної ради — забезпечити своєчасне та якісне лікування у закладах охорони здоров’я комунальної власності. Вкотре дякую за співпрацю нашим німецьким партнерам! – зазначив Михайло Головко.

Як зазначили медики, це обладнання допоможе ще якісніше надавати медичні послуги жителям області, українцям, які приїхали в наш край з різних куточків держави, а також пораненим Захисникам України.

– Своєчасне та якісне лікування – один із принципів та пріоритетів роботи нашого медзакладу. Останнім часом нам передали велику кількість необхідного обладнання, завдяки чому ми можемо значно покращити якість роботи та працювати за європейськими стандартами, – каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської обласної клінічної лікарні Олег Ємяшев.