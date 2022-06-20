09:50 | 20.06.2022
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Політика 

Тернопільська обласна лікарня отримала дороговартісне обладнання для лікування важкохворих

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Сучасне медичне обладнання з Німеччини, вкрай необхідне для лікування важкохворих, передали у КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» ТОР.
 
Шприцеві інфузійні помпи, перистальтичні помпи, сучасний дихальний апарат середнього класу, а також два транспортні дихальні апарати для потреб медзакладу передав голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
 
– Обладнання, яке ми отримали завдяки нашим друзям з Німеччини, вже використовують, зокрема, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Мав нагоду особисто ознайомитися з роботою цього устаткування, поспілкуватися з керівництвом та пацієнтами лікарні. Неодноразово наголошував, одне з пріоритетних завдань у роботі Тернопільської обласної ради — забезпечити своєчасне та якісне лікування у закладах охорони здоров’я комунальної власності.  Вкотре дякую за співпрацю нашим німецьким партнерам!  зазначив Михайло Головко.
 
Як зазначили медики, це обладнання допоможе ще якісніше надавати медичні послуги жителям області, українцям, які приїхали в наш край з різних куточків держави, а також пораненим Захисникам України.
 
– Своєчасне та якісне лікування – один із принципів та пріоритетів роботи нашого медзакладу. Останнім часом нам передали велику кількість необхідного обладнання, завдяки чому ми можемо значно покращити якість роботи та працювати за європейськими стандартами,  каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської обласної клінічної лікарні Олег Ємяшев.

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