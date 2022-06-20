На Тернопільщині під колесами автомобіля загинула пенсіонерка

Трагедія сталась 18 червня на автодорозі «Кременець – Почаїв» поблизу с. В.Млинівці Кременецького району. Орієнтовно о 21.30 годин, 20-річний водій автомобіля «Citroen», не впорався з керуванням та допустив наїзд на жінку, яка йшла по узбіччю дороги. Після зіткнення автомобіль вилетів у кювет, де й перекинувся.

Внаслідок аварії, жінка-пішохід, з травмами різного ступеня важкості, була госпіталізована в Кременецьку лікарню. На жаль, від отриманих травм, 71-річна місцева жителька, померла в лікувальному закладі.

В ту ж лікарню, госпіталізували 20-річну пасажирку автомобіля, що перекинувся перебувала. За повідомленням медиків, у дівчини закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та церебральна кома.