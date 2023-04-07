Тернопільський мер Сергій Надал преміює себе до 250% від суми окладу, але цурається цього, – НАЗК

🤗 Що ми знаємо про Тернопіль? Є чудова пісня про файне місто, є красиве озеро. А ще міський голова Тернополя преміює себе до 250% від суми окладу, але цурається цього.

Після виходу публікації НАЗК (https://bit.ly/3Ul0MZ9) про адміністративний протокол щодо конфлікту інтересів у мера Тернополя Тернопільська міська рада вийшла з публічною заявою про те, що додаткових нарахувань міського голови Тернополя не було. І ця інформація є, начебто, неправдивою та недостовірною.

Враховуючи, що у воєнний час доступ до даних про зарплатню, особливо мерів, обмежений, ми підозрюємо, що працівники Тернопільської міської ради могли не знати про нюанси оплати праці мера через закритість процесу преміювання.

Тому можемо ознайомити вас з адміністративним протоколом, складеним через порушення вимог антикорупційного законодавства мером міста Тернопіль. Зокрема, на сторінках 5, 6, 7 протоколу можна переглянути повний перелік розпоряджень Тернопільського міського голови, якими він преміював сам себе протягом 2021 та 2022 років.

Ми не ставимо під сумнів сумлінність чи професійність виконання роботи міського голови. Справедлива оплата праці — це конституційне право кожного українця.

Водночас поняття «конфлікт інтересів» — складний юридичний термін, тому роз’яснюємо докладніше суть порушення.

Складовою будь-якого конфлікту інтересів є приватний інтерес. У цьому випадку – оцінювання своєї роботи самим собою для отримання премій більшого розміру. Тобто мер має право на премії, але визначати розмір преміювання собі ж він не може. Ні під час війни, ні в інший час. Також ні посада мера, ані статус народного депутата не мають значення, коли є факти порушення. Як отримувати премії без конфлікту інтересів та хто може погодити премії меру, можна прочитати у Базі знань НАЗК: http://bit.ly/43dgUjC.

Нагадуємо, що статею 11 Закону України «Про запобігання корупції» (https://bit.ly/40PMUZx) одним із повноважень НАЗК передбачено здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.

НАЗК вдячне Тернопільському міському голові та міській раді, які створили значний суспільний резонанс. Це спонукає глибше розібратися в питаннях оплати праці міських голів та перевірити їх на предмет наявності конфлікту інтересів при преміюванні.

Ви також можете звернутися до НАЗК, щоб ініціювати моніторинг способу життя мера вашого міста або будь-якого іншого посадовця чи депутата. Якщо у вас є факти, що вказують на те, що чиновник будує будинки, купує преміальні авто чи відпочиває в люксових готелях, а його доходи явно не дозволяють це — напишіть нам: info@nazk.gov.ua.