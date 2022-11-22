Аж через суд змусили громаду на Тернопільщині охороняти культурну спадщину

Позов прокуратури про укладення охоронних договорів щодо 11 об’єктів культурної спадщини у Тернопільському районі задоволений судом. Про це повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду задоволено позов керівника Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави до Козлівської селищної ради про зобов’язання укласти охоронні договори щодо 11 об’єктів культурної спадщини.

Тернопільська окружна прокуратура в судовому порядку вимагала від органу місцевого самоврядування укласти охоронні договори на історичні пам’ятки та пам’ятки монументального мистецтва, з метою їх збереження. Серед них – пам’ятники Тарасу Шевченку, Івану Франку, воїнам УПА, священнику-голові УГКЦ у підпіллі та інші.

Чинним законодавством передбачено, що усі власники пам`яток, щойно виявлених об`єктів культурної спадщини чи їх частин або уповноважені ними органи (особи) незалежно від форм власності на ці об`єкти зобов`язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір. Відтак прокуратура подала позов до суду.