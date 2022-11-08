Централізоване опалення в українській реальності – велике зло! – Іван Сороколіт

Незалежно від того, що зараз війна.

А війна примножила цю проблему в рази.

Частина міських голів середніх та великих міст роками десятиліттями вперто чинить перепони повному переходу старих багатоповерхівок на індивідуальне опалення. При цьому жодні нові будинки у їх містах будуються виключно з індивідуальним опаленням або загальнобудинковими котельнями. “Чомусь” до так званого “централізованого” опалення вони нові будинки не під’єднують.

Цікаво, а зараз ці міські голови, ті, котрі великі “борці за енергоефективність централізованого опалення” визнають свою вину??! Вони усвідомлюють в яку пастку загнали людей? Це риторичне питання.

Нагадаю ключові переваги ДЕцентралізованого (індивідуального) опалення, які актуальні особливо зараз:

досягається максимальна фактична економія (споживач має можливість напряму впливати на розхід газу/електрики; все що можна не опалювати – не опалює)*;

при нагальній потребі, газовий котел можна замінити на електричний і навпаки, а в окремих випадках і на твердопаливний.

* Якщо б індивідуальні лічильники спожитого тепла були в кожного споживача, то цей пункт був би не актуальний. Але ж цього немає, бо через вертикальну розводку труб в квартирах технічно це майже нереально втілити. Платимо за квадратні метри. Хоча, при щирому бажанні влади, котра прихильна до централізованого опалення, можна було б модернізувати внутрішньобудинкові мережі на горизонтальну розводку. Після децентралізації міста отримали шалені фінанси, які повністю дозволяли провести реформи/реконструкції мереж старих багатоповерхівок.

Будь ласка, НІКОЛИ не голосуйте за міських голів і депутатів, які не гарантують вам вільного переходу на інидвідуальне опалення!

P.S. Повністю розумію та пояcнюю усім “панікерам”: проблеми з опаленням/електрикою/водою – не головна проблема. Головна – на фронті. У тилу мусимо всі якось дати собі раду. Всі зусилля на допомогу тим, хто б’є русню на передовій.

Вибачте. Знаю, що не на часі. Але НАКИПІЛО! Депутат міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт