Неподалік Тернополя гонщики планували влаштувати несанкціоновані автоперегони (відео)

6 листопада, близько 16-ї години, патрулюючи на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, неподалік міста Тернополя, інспектори виявили значне скупчення машин.

За словами очевидців, водії спортивних автомобілів мали намір влаштувати несанкціоновані автоперегони. При цьому, ймовірні гонщики суттєво ускладнили рух транспорту: попутні автівки почали зупинятися на узбіччі, а водії та пасажири — виходити на проїжджу частину.

Неподалік перебували патрульні, які провели з громадянами роз’яснювальну бесіду та відновили нормальний рух транспоту.

Шановні громадяни Патрульні вкотре наголошують: створення небезпеки для руху транспорту та перевищення швидкості може спричинити дорожньо-транспортні пригоди з тяжкими та, навіть, трагічними наслідками

Окрім того, за блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків передбачена кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 279 ККУ. Такі дії караються штрафом або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нагадуємо: в умовах росту аварійності, несприятливих погодних умов та недостатньої видимості — слід керувати транспортним засобом максимально відповідально, щоб не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.