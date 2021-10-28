У популярній на Тернопільщині партії змінився голова

26 жовтня відбулась чергова звітно-виборча конференція Тернопільської міської організації «Сили Людей». За результатами її роботи змінився керівний склад тернопільської команди. Тепер організацію очолює відомий громадський діяч, політик і депутат Тернопільської міської ради Іван Ковалик. Він змінив на посаді Олег Різник, який обіймав її два річні терміни поспіль, що за статутом є максимально можливим.

Також було обрано нових заступників Олег Різник, Людмила Чеховська, Вікторія Цирульнікова Грицай і додаткових членів Ради міської організації Маріана Заремба і Марія Маладика.

Разом з усіма головами міських первинних осередків Рада Тернопільської міської організації «Сили Людей» налічує 27 осіб.