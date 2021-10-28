Чоловік, який збив дитину на Тернопільщині, сидітиме в тюрмі 8 років

Водій, який збив 8-річного хлопця в селі Прошова Тернопільського району, сидітиме в тюрмі 8 років. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.

За її словами, апеляційний суд не задовольнив апеляцію його захисника про пом’якшення вироку та залишив у силі вирок Тернопільського міськрайонного суду.

Нагадаємо, 8 липня минулого року водій автомобіля Фольксваген, мешканець села Смолянка Тернопільського району Володимир Суховер, перевищив швидкість і збив дитину. Хлопчик з велосипедом стояв на узбіччі. Від удару автомобіля у велосипеда відірвалося колесо і відлетіло на 15 метрів. Біля хлопця була його старша сестра, яка встигла відскочити і не травмувалася.

Водій був п’яним, алкотестер показав 2,26 проміле алкоголю. Він намагався втекти з місця аварії, але проїхавши триста метрів, злетів у кювет. Пасажир, який був у машині, також був у стані алкогольного сп’яніння.