На Тернопільщині скутерист виїхав на зустрічну смугу та отримав серйозні травми

27 жовтня о 00.12 бригада швидкої виїжджала у с. Ходачків, на місце ДТП. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

41-річний скутерист виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з автомобілем. Унаслідок сильного удару чоловік отримав серйозні травми. Із відкритою черепно-мозковою травмою, забійною раною лобної ділянки, відкритим переломом лобної кістки потерпілого, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Теребовлянську райлікарню.