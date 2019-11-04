21:32 | 4.11.2019
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

В Тернополі загинув водій автомобіля, що врізався в електроопору

Redaktor 1 Views Прокоментуй!

свічка,

Смертельна аварія сталась 2 листопада у м. Тернопіль по вул. Бродівській, 47, поблизу ТК «АРС Кераміка». Водій автомобіля «Skoda Octavia», 32-річний місцевий житель, не впорався з керуванням, в’їхав у електроопору КП «Тернопільелектротранс» та будівлю.

Внаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці аварії, а його пасажира у важкому стані з численними травмами шпиталізовано у Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги. Щоб дістати потерпілого з понівеченого автомобіля знадобилась допомога тернопільських рятувальників

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *