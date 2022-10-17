У центрі Тернополя на території облради постане пам’ятник Роману Шухевичу

Пам’ятник генерал-хорунжому УПА Роману Шухевичу планують встановити на території Тернопільської обласної ради.

Таку ініціативу запропонував очільник Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Пропозицію було одноголосно підтримано депутатською комісією обласної ради та включено до порядку денного сесії Тернопільської обласної ради.

Михайло Головко зазначив, що українські захисники сьогодення – нащадки своїх славетних предків, воїнів Української Повстанської Армії. Саме тому важливо встановити у Тернополі пам ’ ятник генерал-хорунжому УПА.

– Сьогодні, коли Україна перебуває в стані війни, особливо символічно, що наше військо, наші збройні сили опираються на славні традиції вояків УПА. Внуки повстанців УПА сьогодні воюють в ЗСУ, звільняють нашу землю від окупанта, – говорить Михайло Головко. – На жаль, в Тернополі немає пам’ятника Роману Шухевичу. Тому сьогодні доцільно його нарешті поставити. У нас є територія обласної ради достатньо велика, ми можемо там розмістити цей монумент.

Кошти на створення пам’ятника буде зібрано разом з громадою Тернополя.

– Думаю, що буде багато охочих долучитися до встановлення монументу, зокрема серед благодійних організацій, громадських та політичних діячів. Тому з бюджету кошти виділяти не потрібно, – говорить Михайло Головко. – Переконаний, що знайдемо кошти і в Тернополі буде пам’ятник генерал-хорунжому УПА Роману Шухевичу.