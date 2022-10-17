00:02 | 18.10.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Соки та яблука господарства «ГАДЗ» презентували на виставці у Парижі (фото)

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Фермерське господарство «ГАДЗ» цими днями бере участь у міжнародній виставці SIAL PARIS-2022, яка відбувається в Парижі.
 
SIAL PARIS – масштабний торговий майданчик, на якому збираються найбільші та найперспективніші професіонали харчової промисловості світу. Участь у виставці цьогоріч беруть понад 7 тисяч компаній, серед яких й ФГ «ГАДЗ» з Бучаччини.
 
– Від усієї команди «ГАДЗ» ми дякуємо організаторам та спонсорам, які дозволили взяти участь на загальноукраїнському стенді за підтримки International Trade Centre Ukraine,  повідомили у господарстві.
 
Керівництво ФГ «ГАДЗ» каже, такі міжнародні заходи дають змогу налагодити нові бізнес-зв’язки, поділитися досвідом, продовжувати крокувати в ногу з часом, щоб ще більше вдосконалювати якість продукції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *