Завдяки «Великому будівництву 2020» на Тернопільщині збудовано, відремонтовано та реконструйовано 14 соціальних об’єктів

У Тернопільській області повністю завершено 14 соціальних об’єктів. Збудовано, відремонтовано та реконструйовано 4 дитячих садочки, 4 школи та 6 спортивних об’єктів.

На реалізацію таких проєктів було виділено у 2020 році 124,3 млн грн: з Державного фонду регіонального розвитку – 95,4 млн грн, з бюджетів органів місцевого самоврядування – 28,9 млн грн.

Дитячі садочки

Після будівництва та реконструкції у області 4 садочків 515 дошкільнят навчаються у комфортних та безпечних закладах.

Будівництво дитячого садка на 120 місць по вул. Молодіжна у селі Біла Тернопільського району Тернопільської області (Коригування кошторисної документації в нові ціни станом на 01.04.2019 року)

Завдяки будівництву садочка створено 120 нових місць для дошкільнят та 14 нових робочих місць. Будівлю утеплили, оздобили фасад, встановили металопластикові вікна та двері, під’єднали зовнішні інженерні мережі та побудували котельню. На території облаштували групові майданчики та встановили ігрове обладнання, здійснили благоустрій та озеленення території.

Загальна кошторисна вартість проєкту – 48,6 млн грн.

Будівництво дитячого садка на 25 місць в с. Слобідка Козівського району Тернопільської області. Коригування

В рамках програми «Велике будівництво» збудували цоколь, І та ІІ поверхи, провели панельні перекриття між поверхами, встановили дах, провели електропроводку, внутрішню каналізаційну мережу, встановили металопластикові вікна та провели внутрішні штукатурні роботи, утеплили фундамент, встановили мережі водопостачання та водовідведення, тепло- та газопостачання.

В результаті будівництва створено 25 нових місць для дошкільнят та 5 додаткових робочих місць.

Вартість проєкту – 11,1 млн грн.

Реконструкція будівлі Монастириського дитячого закладу ясел-садка «Казка» на вул. Шухевича, 3 в м. Монастириська (влаштування шатрового даху з впровадженням енергозберігаючих заходів)

В результаті реконструкції поліпшили умови перебування та навчання для 220 дітей. У будівлі утеплили горище та спорудили шатровий дах.

Кошторисна вартість проєкту – 7,0 млн грн.

Реконструкція Теребовлянського дитячого ясла-садочку «Сонечко» загального розвитку з впровадженням енергозберігаючих заходів (добудова спортивного залу, заміна покрівлі, заміна віконних та дверних блоків, утеплення фасадів) по вул. Паращука, 16 в м. Теребовля Тернопільської області. Коригування

У садку «Сонечко» добудували спортивну залу, влаштували шатровий дах, замінили віконні та дверні блоків на металопластикові, утеплили фасад. В результаті реконструкції створено комфортні умови для безпечного перебування 150 дітей.

Вартість проєкту – 7,0 млн грн.

Школи

Завдяки програмі «Велике будівництво» у 4 школах Тернопільської області забезпечені належні умови навчання для 1428 учнів.

Реконструкція корпусу №2 Трибухівської ЗОШ I-III ступенів Трибухівської сільської ради по вул. Грушевського, 1 в с. Трибухівці Бучацького району Тернопільської області

В ході реконструкції замінили покрівлю даху, встановили енергозберігаючі метало-пластикові вікна та двері, провели термомодернізацію, оздобили стіни, замінили підлогу та облаштували санвузли. В результаті реконструкції створено комфортні умови для навчання 383 учнів.

Загальна кошторисна вартість проєкту – 10,2 млн грн.

Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – дошкільний навчальний заклад» Хоростківської міської ради по вул. Незалежності, 17 в м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області

В рамках програми «Велике будівництво» у закладі замінили систему опалення, водопостачання та водовідведення, відремонтували навчальні кабінети та коридори. Також капітально відремонтували актову та спортивну зали, їдальню та харчоблок та встановили необхідне обладнання. Для маломобільних учасників навчально-виховного процесу встановили санвузли та пандуси.

Загальна кошторисна вартість проєкту – 15,1 млн грн.

В результаті ремонту покращено умови навчання 531 учня.

Капітальний ремонт НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» з проведенням комплексної термомодернізації будівлі під школу майбутнього по вул. Грушевського, 61 в с. Лозова Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області (Коригування)

У школі відремонтували покрівлю, вікна та двері замінили на енергозберігаючі, утеплили та оздобили фасад. Завдяки термомодернізації школи для 239 учнів покращено умови навчання.

Вартість проєкту – 8,3 млн грн.

Реконструкція будівлі Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Новосільської сільської ради Тернопільської області та влаштування спортивного майданчика по вул. І.Франка, 24 в с. Нове Село Підволочиського району, Тернопільської області

Частину будівлі реконструювали, встановили електричні водонагрівачі та замінили існуючу мережу електроосвітлення. На території влаштували спортивний майданчик з покриттям зі штучної трави та здійснили благоустрій внутрішнього двору школи. Відтепер 275 дітей навчаються в комфортних та безпечних умовах.

Загальна кошторисна вартість проєкту склала 10,8 млн грн.

Спортивна інфраструктура

Завдяки «Великому будівництву» понад 486 тисяч мешканців області відтепер мають можливість займатися спортом та активно відпочивати на нових спортивних об’єктах.

Реконструкція спортивних майданчиків Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області за адресою: вул. Юності, 11 в м. Тернополі

На території школи облаштували футбольний майданчик, баскетбольний майданчик з огорожею, облаштували ями для стрибків, капітально відремонтували бігові доріжки. Територію вимостили бруківкою та влаштували газони.

Загальна кошторисна вартість проєкту склала 5,7 млн грн.

Проєкт має вплив на 216 384 чоловік населення.

Реконструкція міського стадіону в смт Микулинці по вул. Набережна, 39, Теребовлянського району Тернопільської області

На стадіоні облаштували футбольне поле, бігові доріжки, універсальний спортивний майданчик, замінили штучне покриття існуючого футбольного міні-поля. Здійснили благоустрій території та придбали матеріали і обладнання. Завдяки реконструкції 3 604 чоловік населення мають доступ до сучасної спортивної інфраструктури.

Загальна кошторисна вартість проєкту – 5,2 млн грн.

Реконструкція спортивного ядра загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів Кременецької районної ради на вул. Льотчиків -Визволителів, 60, м. Кременець, Тернопільської області

Відтепер у школі є футбольне поле, чотири легкоатлетичні доріжки, відкритий майданчик для тренажерів, тенісний корт, баскетбольний майданчик, бейсбольне поле. Для глядачів облаштували трибуни біля футбольного поля на 196 місць та трибуни біля бейсбольного поля на 120 місць. Проєкт має вплив на 20 827 чоловік населення.

Кошторисна вартість проєкту – 16,3 млн грн.

Реконструкція спортивного майданчика Чортківського державного медичного коледжу по вул. Млинарській, 14-А у м. Чорткові Тернопільської області (Коригування)

На спортивному майданчику влаштували футбольне поле, встановили поліуретанове покриття, спортивні тренажери, трибуни та роздягальні. Відтепер 1 700 студентів Чортківського державного медичного коледжу мають сучасне місце для занять спортом.

Загальна кошторисна вартість проєкту – 10,6 млн грн.

Будівництво мультифункціонального спортивного майданчику для ігрових видів спорту по вул. Д. Січинського в м. Чорткові Тернопільської області

У м.Чортків облаштували мультифункціональне поле з штучним покриттям, тенісний майданчик, бігову доріжку, спортивний майданчик з вуличними тренажерами та ігровий майданчика для дітей. Прилеглу територію озеленили та здійснили благоустрій. Проєкт має вплив на 28 686 чоловік населення.

Вартість проєкту – 5,0 млн грн.

Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» у м. Тернополі та на території Тернопільського району (І черга).

Тут побудували суддівську вежу з глядацькими трибунами та конференц-залом, інформаційно-технічну будівлю, фільтруючий колодязь, майданчик для нагород спортсменів, понтони пристані зі сходами, стартові вежі 200 м та 500 м, відкритий майданчик для стоянки автомобілів транспорту надзвичайних ситуацій та службового транспорту та встановили флагштоки. Також здійснили благоустрій території. В результаті 216 384 чоловік населення можуть займатись водними видами спорту та відвідувати змагання.

Загальна кошторисна вартість проєкту – 68,6 млн грн.

Проєкти на Тернопільщині, які будуть завершені у 2021 році

У області до програми «Велике будівництво 2020» було включено 16 об’єктів. Всі об’єкти, які були розпочаті торік, будуть закінчені у 2021 році.

Будівництво загальноосвітньої школи І ступеня з дошкільним закладом на вул. Пасічна, 9 в селі Підгороднє Тернопільського району Тернопільської області.

Реконструкція філії «Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради за адресою: вул.Шкільна, 2 в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області. Коригування.