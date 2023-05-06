20:10 | 6.05.2023
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Політика 

Україна повернула з полону 45 захисників Маріуполя

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Україна повернула 45 захисників «Азовсталі», які перебували в полоні.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Це 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі». 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів

Всі вони – нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 

35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. 

Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі». 

Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. 

Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на «Азовсталі» і сьогодні повертається додому.

Українці – наша найбільша цінність. Продовжуємо виконання завдання Президента Володимира Зеленського «звільнити всіх наших людей» разом з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. 

Слава українським героям! Ми щасливі, що ви вдома!

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