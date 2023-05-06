У Тернополі на території паркових зон працюють шість громадських вбиралень

У Тернополі функціонують шість громадських вбиралень, що розташовані у паркових зонах нашого міста.

Як розповідають у КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», стаціонарні і автоматизовані громадські вбиральні працюють в парках: ім. Тараса Шевченка, Національного відродження, Сопільче, Здоров’я та на відпочинковій зоні «Циганка».

Скористатися громадськими вбиральнями на території парків Тернополя можна за таким графіком:

Парк ім. Тараса Шевченка, вул. Білецька – щоденно з 09:00 по 21:00 год. Вхід безкоштовний. Відпочинкова зона «Циганка» (запрацює з червня) – щоденно з 10:00 по 22:00 год. Вхід безкоштовний. Парк Національного відродження – щоденно з 10:00 по 21:00 год. Вхід безкоштовний. Парк Сопільче, зі сторони вул. Торговиця – щоденно з 10:00 по 20:00 год. Вхід безкоштовний. Парк Сопільче, зі сторони вул. Миру – щоденно з 10:00 по 20:00 год. Вхід безкоштовний. Парк Здоров’я – щоденно з 07:00 по 22:00 год. Вартість – 5 грн.

Закликаємо тернополян та гостей міста шанобливо ставитись до майна міста та громади.