Заява «Сили людей» щодо забудови зеленої зони «Біля літака»

Після усіх резонансних скандалів навколо земельної ділянки «біля літака», тернополяни були переконані, що ніхто не наважиться вести там будівництво.

Тому, зрізка дерев та початок підготовчих будівельних робіт на даній ділянці у військовий час (!) стали для усіх справжнім шоком!

Особливо громадськість обурює той факт, що даний злочин проти громади здійснюється під прикриттям воєнного стану, коли публічні акції протесту та акції прямої дії заборонені законом.

❗️❗️❗️ «Сила Людей» вважає забудову даної зеленої зони НЕПРИПУСТИМОЮ та звертається до усіх співучасників оборудки з вимогами:

1️⃣ До міського голови Тернополя Сергій Надал і Тернопільська міська рада:

▪️ Терміново зупинити будівництво. Інструментів для цього у місцевої влади є більш, ніж достатньо. Від скасування/зупинення містобудівних умов та обмежень – до припинення права користування земельною ділянкою (як це нещодавно відбулось із землею московської церкви).

▪️ Запропонувати Прокуратурі іншу земельну ділянку.

2️⃣ До Тернопільська обласна прокуратура:

▪️ Вимагати від інвестора-забудовника зупинити будівництво і спільно шукати вихід із ситуації з мінімальними, в першу чергу, іміджевими втратами, як для прокуратури, так і для інвестора.

▪️ Якщо інвестор-забудовник не йтиме на конструктивні поступки – бути готовими до розірвання інвестиційної угоди.

▪️ Припинити раз і назавжди практику ганебних оборудок «земля/квартири від місцевої влади та будівельних компаній – в обмін на лояльність».

3️⃣ До інвестора-забудовника:

▪️ З метою уникнення катастрофічних іміджевих втрат – добровільно розірвати інвестиційну угоду без пред’явлення будь-яких претензій та/або компенсацій навіть якщо не буде запропоновано іншої земельної ділянки.