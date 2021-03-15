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В одній палаті: двоє депутатів Тернопільської міськради від «Слуги Народу» захворіли на COVID-19

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Депутат Тернопільської міської ради від партії “Слуга народу” Вітор Гевко захворів на COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Ну Шо друзі корона добралась і до мене! І до @denis_farionchuk_ ! Лежимо разом в лікарні! Дякуємо лікарям за догляд і турботу! Вже стає трохи краще , ми тут вже не перший день) Все по трохи! Скоро надіємось на волю з 36,6! А Вам всім здоров’я і бережіться!!! Передачок не треба все є ) можна лайк за здоров’я 😉“, – написав політик, актор і ведучий.

Разом із Віктором у палаті лікується його колега по сцені і політиці, депутат міськради Денис Фаріончук.

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