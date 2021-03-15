Тернопільського добровольця посмертно нагородили орденом “За мужність”

Добровольця з Тернополя посмертно нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

З нагоди Дня українського добровольця Президент Володимир Зеленський підписав указ № 97/2021, яким відзначив державними нагородами тих, хто виявив особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня відзначили 67 добровольців, з яких 64 – посмертно.

Серед нагороджених – тернополянин Віктор Стефанович, доброволець Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”.

Боєць загинув від осколкового поранення поблизу с. Широкине Волноваського району Донецької області у червні 2015-