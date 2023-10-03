Втік від відповідальності та від ймовірного звільнення, – Михайло Головко пішов у відпустку

Скористався правом на відпустку 2 жовтня написав заяву на 30 днів за власний рахунок голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Тим самим Михайло Головко вкотре втік від відповідальності та від ймовірного звільнення депутатами Тернопільської обласної ради.

Нагадаємо, нещодавно, депутат, який воює “свободівець” Тарас Дячун ініціював чергове засідання сесії Тернопільської обласної ради.

23 депутати підтримали скликання сесії.

На засіданні мали розглядати питання припинення повноважень Михайла Головка, як голови Тернопільської обласної ради у зв’язку з гучним корупційним скандалом, який трапився 26 червня 2023 року, коли детективи НАБУ затримали Михайла Головка на отримані хабара в місцевого підприємця Олександра Ярмоленка.

Передбачивши такий сценарій, Михайло Головко, як істинний патріот, вкотре втік у відпустку за власний рахунок, терміном на 30 днів, а саме до 31 жовтня включно.

Тернополяни