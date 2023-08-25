Прочани московського патріархату, які йдуть до Почаївської лаври, вже на Тернопільщині
Прочани УПЦ МП із різних регіонів України, які йдуть пішою ходою від Кам’янця-Подільського до Свято-Успенської Почаївської лаври, вже на Тернопільщині. Про це Суспільному повідомила жителька Тернопільщини Олена Ходюк.
Під час святкового Богослужіння в Кам’янець-Подільський собор Олександра Невського Української православної церкви сходяться та з’їжджаються з різних областей України прочани – звідси йдуть паломницькою ходою до Свято-Успенської Почаївської лаври.
Вчора, 24 серпня колона зупинилася на Хмельниччині.
На Тернопільщині колону прочан чекали поліцейські та мітингувальники, серед них була й жителька Шумська Олена Ходюк. За словами жінки, мітингувальники їх зустріли о 3-й ранку.
Нагадаємо, пішу ходу паломників Української православної церкви московського патріархату до Почаївської лаври заборонили.