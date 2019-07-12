У Великогаївській ОТГ відкрили молодіжну студію журналістики

10 липня у Товстолузькій ЗОШ І-ІІІ ст. відкрили молодіжну студію журналістики. Створена вона на запит громадськості та у рамках реалізації місцевої ініціативи за результатами конкурсу проектів програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

«Цей проект дає змогу мешканцям вирішити одразу дві проблеми, які їх хвилюють, — брак інформації про події в громаді та відсутність можливостей неформальної освіти для молоді» — зазначила Юлія Ткачук, очільниця компоненту «Залучення громадськості» програми USAID DOBRE.

Проект реалізують місцеві активісти з ГО «Поштовх вперед» за участі Західноукраїнського ресурсного центру. Раніше тут вже запустили шкільну радіостудію, на її базі й вирішили організувати навчальний центр для молоді.

Учасники програми вивчатимуть основи теле- та радіожурналістики, особливості онлайн-медіа, а також друкованих видань.

«Коли я почув про цей проект, то одразу ж надав кошти для залучення тренерів — професійних журналістів і викладачів. Бо мешканці часто не знають, що ми робимо як громада. А ці молоді люди якраз зможуть якісно розповісти про всі наші новинки», — розповів голова Великогаївської громади Олег Кохман.

Навчання стартує у кінці липня. На тренінги вже зареєструвалися понад два десятки охочих із різних сіл громади. Вони вестимуть репортажі, братимуть інтерв’ю, практикуватимуть дикторські уміння, а також відвідають редакції газет та телеканалу у Тернополі.

Участь у відкритті взяли, а заодно дали інтерв’ю молодим журналістам з Товстолузької школи, члени ініціативної групи, молодь громади, зокрема, голова Великогаївської сільської ради ОТГ Олег Кохман, очільниця компоненту «Залучення громадськості» програми USAID DOBRE Юлія Ткачук, секретар Національної спілки журналістів України, викладач кафедри журналістики Національного університету «Острозька академія», керівник Школи універсального журналіста та всеукраїнського конкурсу «Я — журналіст!», головний редактор Видавничого дому «Ого» Віталій Голубєв, оператор видання «Тернопільські експрес-новини ТЕРЕН» Петро Лящинський, письменниця та журналіст Валентина Семеняк, телеведуча Ганна Василенко, колишній педагог-психолог Товстолузької школи Сергій Фалендиш та інші.

Опісля усіх запросили на чашечку кави, де можна було поспілкуватися й обмінятися думками з професіоналами журналістської справи, які цього дня завітали до Товстолузької школи.

Галина ЮРСА.

Фото автора.

Джерело: Подільське слово