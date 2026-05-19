В Україні з 1 січня 2026 року запрацювала державна програма «Скринінг здоров’я 40+», яка покликана допомогти людям вчасно виявляти небезпечні захворювання ще до появи перших симптомів. Йдеться насамперед про серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, порушення роботи нирок та ментальні розлади — саме ці проблеми сьогодні залишаються одними з головних причин передчасної смертності та погіршення якості життя українців. Програма дає можливість пройти комплекс профілактичних обстежень безоплатно, а також отримати рекомендації щодо подальшого лікування чи зміни способу життя.

У Тернополі до реалізації програми долучилися амбулаторії первинної медичної допомоги. Однією з них є амбулаторія ЗПСМ №14, де скринінги проводять із лютого 2026 року. За цей час понад сотня пацієнтів уже пройшли обстеження, а лікарям вдалося виявити випадки серцево-судинних захворювань, діабету та ментальних розладів на ранніх стадіях.

Про те, як працює програма «Скринінг здоров’я 40+», чому навіть людям без скарг не варто відкладати обстеження, які аналізи входять до скринінгу та як відбувається подальший супровід пацієнтів, розповідає завідувачка амбулаторії ЗПСМ №14, сімейна лікарка Надія Кернична.

Коротко поясніть: що таке програма «Скринінг здоров’я 40+» і яку проблему вона вирішує?

Скринінг здоров’я 40+ — це національна програма профілактичних медичних обстежень, яка стартувала в Україні 1 січня 2026 року, орієнтована на раннє виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та проблем ментального здоров’я у людей віком від 40 років . Програма фінансується державою (через Дію виділяється 2000 грн) та дозволяє пройти комплекс базових аналізів і консультацій безоплатно.

Основна проблема, яку вирішує програма —висока смертність від хвороб, які можна попередити або успішно лікувати, якщо виявити їх вчасно .

Чому саме вік 40+ обраний як точка для запуску такого скринінгу?

Скринінг — це обстеження, тести та інші процедури для виявлення хвороб або факторів ризику в людей без симптомів. Це простий і безпечний спосіб завчасно виявити хвороби, які можуть непомітно розвиватися й проявитися пізніше вже у вигляді ускладнень. А 40+— це вік, коли різко зростає ризик розвитку серцево-судинних хвороб і діабету.

Як впроваджується програма «Скринінг 40+» у Тернополі загалом?

Пацієнти самостійно обирають медичний заклад із затвердженого переліку – державний, комунальний або приватний, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Зокрема у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР послуга доступна у 6 амбулаторіях. Більш детальну інформацію можна отримати на нашому сайті medical.te.ua , зателефонувати в наш кол-центр 380674448688, або звернутись до свого сімейного лікаря.

Коли амбулаторія №14 долучилася до цієї ініціативи?

Перший скринінг в амбулаторії №14 проведено в лютому 2026 року.

Чи є достатній інтерес серед пацієнтів? Як люди дізнаються про програму?

Застосунок “Дія”- основний інструмент інформування.Пацієнти віком 40+ отримують сповіщення в “Дії” з пропозицією пройти безкоштовний скринінг. На даний час МОЗ скасувало прив’язку до 30 днів після дня народження — тепер можна подати заявку в будь-який час .

Сімейні лікарі також інформують своїх пацієнтів на прийомі.

Скільки пацієнтів вашої амбулаторії вже пройшли скринінг?

Понад 100 пацієнтів вже пройшли скринінг в нашій амбулаторії.

Чи є вже перші результати — скільки випадків хвороб вдалося виявити на ранній стадії?

Так, вже маємо перші результати де завдяки скринінгу вдалось діагностувати серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та ментальні розлади.

Які найчастіші проблеми виявляє скринінг серед пацієнтів

Враховуючи реалії сьогодення, напевно, найчастіше діагностуємо ментальні розлади.

Які саме обстеження входять до програми? Чи це лише аналізи, чи також огляд лікаря та консультація?

Аналізи та дослідження:

Ліпідограма , Глікований гемоглобін (HbA1c)

За показаннями: Креатинін сироватковий , Електроліти крові, Електрокардіографія (ЕКГ)

Огляд та профілактика

Вимірювання артеріального тиску, пульсу, ваги, зросту, окружності талії та індексу маси тіла (ІМТ) Збір даних про фактори ризику та скринінг симптомів Оцінка ментального здоров’я: лікар проводить скринінг на наявність тривожних або депресивних розладів Профілактичне консультування (спосіб життя, харчування, активність, шкідливі звички)

Які показники є ключовими для оцінки ризиків



Ключові показники, які оцінюються:

Серцево-судинні ризики (найвища пріоритетність)

Артеріальний тиск: Вимірюється щонайменше двічі для виявлення гіпертензії.

Вимірюється щонайменше двічі для виявлення гіпертензії. Ліпідограма (ліпідний профіль): Оцінює ризик атеросклерозу (холестерин загальний, ЛПНЩ-“поганий”, ЛПВЩ-“хороший”, тригліцериди).

Оцінює ризик атеросклерозу (холестерин загальний, ЛПНЩ-“поганий”, ЛПВЩ-“хороший”, тригліцериди). Пульс та ритм серця: Виявляє аритмії (наприклад, фібриляцію передсердь).

Виявляє аритмії (наприклад, фібриляцію передсердь). Електрокардіограма (ЕКГ): Дозволяє оцінити роботу серця та виявити ішемічні зміни.

Дозволяє оцінити роботу серця та виявити ішемічні зміни. Шкала SCORE2/SCORE2-OP:Стандартизована оцінка ризику фатальних і нефатальних серцево-судинних подій у найближчі 10 років.

Метаболічні ризики (діабет)

Глікований гемоглобін (HbA1c):Показує середній рівень глюкози за останні 3 місяці, виявляє предіабет та цукровий діабет 2 типу.

Індекс маси тіла (ІМТ) та окружність талії:Визначають ризик ожиріння та метаболічних порушень.

FINDRISC:Анкетування для визначення ризику розвитку діабету 2 типу.

Функція нирок

Креатинін сироватковий та eGFR (швидкість клубочкової фільтрації):Оцінюють здатність нирок фільтрувати кров.

Чому навіть людям без скарг варто пройти цей скринінг?

Скринінг Скринінг 40+ варто проходити навіть за відсутності скарг, оскільки його головна мета — виявити приховані патології на ранній стадії, коли хвороба ще не проявляє себе симптомами, але її легше контролювати або вилікувати.

Чи дійсно скринінг може врятувати життя?

Так, скринінг дійсно може врятувати життя. Це профілактичні обстеження, які проводять людям без симптомів, щоб виявити приховані хвороби (наприклад, рак, діабет, гіпертонію) або схильність до них на найбільш ранніх стадіях, коли вони піддаються лікуванню. Багато небезпечних захворювань роками розвиваються без жодних ознак. Коли з’являються перші симптоми, хвороба може бути вже невиліковною. Скринінг дозволяє «зловити» її вчасно. Наприклад вчасне виявлення підвищеного артеріального тиску чи рівня цукру в крові дозволяє скорегувати спосіб життя або призначити терапію. Це захищає від інфарктів та інсультів.

Як виглядає алгоритм для пацієнта: з чого почати?

Оформити програму «Скринінг здоров’я 40+» можна в кілька простих кроків: подайте заявку через застосунок Дія або ЦНАП, впродовж 7 днів отримайте кошти, оберіть лікаря та пройдіть обстеження. Це дозволить вчасно виявити приховані хвороби або оцінити індивідуальні ризики для здоров’я

Чи обов’язково чекати запрошення в «Дії», чи можна звернутися самостійно?

Чекати автоматичного запрошення не обов’язково. Ви можете подати заяву самостійно через застосунок Дія.

Скільки часу займає проходження скринінгу ? Скільки візитів потрібно — один чи більше?

Базове обстеження займає 60 хвилин. Воно включає анкетування, фізикальний огляд у лікаря та здачу аналізів за один візит .

Що відбувається після отримання результатів? Чи отримує пацієнт подальший супровід?

Після отримання результатів програми «Скринінг здоров’я 40+» лікар аналізує показники (глікований гемоглобін, ліпідограма, тиск тощо) і залежно від результатів розробляє подальший план дій.

Подальший розвиток подій залежить від ваших показників:

Якщо показники в нормі: Ви отримуєте персоналізовані рекомендації щодо корекції способу життя, харчування та фізичної активності для збереження здоров’я в майбутньому.

Ви отримуєте персоналізовані рекомендації щодо корекції способу життя, харчування та фізичної активності для збереження здоров’я в майбутньому. Якщо виявлено фактори ризику (наприклад, підвищений цукор або холестерин): Лікар формує індивідуальний план профілактики та може призначити додаткове обстеження.

Лікар формує індивідуальний план профілактики та може призначити додаткове обстеження. Якщо виявлено захворювання (наприклад, гіпертонію чи діабет 2 типу):Лікар призначає лікування. Якщо ви маєте декларацію з сімейним лікарем, медикаментозна терапія покривається державною програмою «Доступні ліки», де препарати видають безкоштовно або з невеликою доплатою

Кому в першу чергу варто не відкладати скринінг?

Скринінг — це профілактичне обстеження, яке допомагає виявити приховані хвороби ще до появи перших симптомів. Його не варто відкладати таким категоріям людей:

Людям віком від 40 років: З віком підвищуються ризики розвитку серцево-судинних хвороб та цукрового діабету.

Людям з обтяженою спадковістю:Якщо у ваших близьких були онкологічні, серцеві або ендокринні захворювання, ризик їх появи у вас вищий.

Людям із групи ризику:Тим, хто має шкідливі звички, підвищений рівень стресу, зайву вагу або веде малорухливий спосіб життя.

Як підготуватися до обстежень?

Обстеження не вимагає складних обмежень і включає опитування, вимірювання показників та аналізи для оцінки роботи серця, судин і нирок.

За добу до візиту виключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. Перед візитом за 30 хвилин до початку досліджень не паліть, не вживайте каву чи міцний чай і уникайте інтенсивних фізичних навантажень.Оберіть зручний одяг, який дозволить легко звільнити руки (для вимірювання тиску) та живіт (для фізикального огляду).

Чи змінилося ставлення людей до профілактики за останні роки?

За останні роки ставлення людей до профілактики суттєво змінилося на краще. Зросла обізнаність щодо важливості, зокрема, значно збільшилася довіра до вакцинації. Усе більше уваги приділяється чекапам та аналізам, які дозволяють виявити ризики розвитку діабету, онкології чи серцево-судинних захворювань за роки до появи перших симптомів.

Що для вас як сімейного лікаря означає ця програма,

Для мене як сімейного лікаря Національна програма Скринінг здоров’я 40+ це потужний інструмент, який переводить фокус медицини з лікування запущених хвороб на їхню профілактику та раннє виявлення.

Спілкувалася Надія Греса