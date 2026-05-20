13:58 | 20.05.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Олександра Бачинського

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Теребовлянська громада повідомила про передчасну смерть військовослужбовця Олександра Вікторовича Бачинського, 1972 року народження, жителя міста Теребовля.

Як зазначили у міській раді, з листопада 2025 року чоловік був призваний на військову службу та проходив її на Дніпровському напрямку. Солдат помер 19 травня 2026 року в Тернопільському диспансері внаслідок важкої хвороби.

У громаді висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Без батька та чоловіка залишилися дружина і 14-річна дитина.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Copyright © 2026 ПОГЛЯД. All rights reserved.
За повного чи часткового використання текстів та зображень сайту «Погляд» гіперпосилання https://poglyad.te.ua є обов’язковим. Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках «Погляду». За зміст рекламної інформації відповідальність несе рекламодавець.