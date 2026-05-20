Тернопільщина втратила захисника Олександра Бачинського

Теребовлянська громада повідомила про передчасну смерть військовослужбовця Олександра Вікторовича Бачинського, 1972 року народження, жителя міста Теребовля.

Як зазначили у міській раді, з листопада 2025 року чоловік був призваний на військову службу та проходив її на Дніпровському напрямку. Солдат помер 19 травня 2026 року в Тернопільському диспансері внаслідок важкої хвороби.

У громаді висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Без батька та чоловіка залишилися дружина і 14-річна дитина.