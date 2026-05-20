У Кременеці пʼяний підліток підпалив чужий автомобіль

У Кременці 19 травня близько 02:05 сталася пожежа автомобіля Renault Laguna на польській реєстрації. Повідомлення про займання на вулиці Симона Петлюри надійшло до Кременецького районного відділу поліції від чергового підрозділу ДСНС.

На місце події оперативно прибули рятувальники та працівники поліції. Пожежу вдалося локалізувати, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У ході першочергових оперативних заходів правоохоронці встановили причетного до підпалу — ним виявився житель Кременця 2011 року народження.

За даними поліції, близько 01:40 восьмикласник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підпалив автомобіль, який перебував на території стоянки. Вогонь повністю охопив транспортний засіб, після чого неповнолітній повернувся додому.

Хлопець визнав свою вину. За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Наразі правоохоронці встановлюють власника знищеного автомобіля. Відомо, що транспортний засіб був зареєстрований у Польщі та тривалий час перебував на території України.