У Збаражі встановили пам’ятник Героям Небесної сотні — Устиму Голоднюку та Назарію Войтовичу

У сквері Героїв у Збаражі днями встановлено та освячено пам’ятник Героям Небесної сотні, Героям України Устиму Голоднюку та Назарію Войтовичу. Участь в урочистостях взяли три сотні збаражан. Про це повідомила голова Збаразької райради Світлана Боднар.

Довідково

Устим Володимирович Голоднюк (12 серпня 1994, м. Збараж, Тернопільська область, Україна — 20 лютого 2014, Київ, Україна) — громадський активіст Євромайдану, боєць 38 сотні самооборони майдану. Герой України. Був захисником Майдану з листопада 2013 року. 30 листопада був побитий, на потилиці був шрам, наклали 12 швів. Щойно рани зажили, знову поїхав на Майдан. Належав до 1-ої, 19-ої, пізніше 38-ої сотень. 20 лютого 2014 року внаслідок вогнепального поранення в голову загинув. Отримав його, допомагаючи забирати загиблих біля горішнього виходу станцїї метро Хрещатик. Куля ввійшла йому до потилиці, пробивши блакитну миротворчу каску, і вийшла над правим оком. Коли його доправили до готелю «Україна», лікарі вже не могли допомогти хлопцю.

Назарій Юрійович Войтович (2 червня 1996, с. Травневе, Збаразький район, Тернопільська область, Україна — 20 лютого 2014, Київ, Україна) — учасник Євромайдану, студент Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу. Герой України. Назар Войтович поїхав до Києва вночі 19 лютого, а вже наступного дня під час протистоянь на Майдані хлопця вбили з вогнепальної зброї. З друзями до Києва прибув пів восьмої ранку, а за дві години на дзвінок від мами замість сина відповіла волонтер Юлія Вотчер із Михайлівського собору, яка повідомила, що Назара вбито пострілом у голову. Снайперська куля влучила хлопцеві в обличчя і вийшла через хребет. Зі слів одногрупників ще в середу, 19 лютого, Назар був на парах, а ввечері мав тільки віднести до автобуса, який їхав на Київ, речі для столичного майдану. В останню хвилину чомусь вирішив, що й сам поїде. Це рішення коштувало йому життя.