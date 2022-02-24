13:40 | 24.02.2022
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Політика 

«Зберігайте спокій, сьогодні ЗСУ сильні, як ніколи», – Михайло Головко

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Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко закликав жителів області зберігати спокій та за можливості залишатися вдома.
 
Він повідомив, що Тернопільська обласна рада працює в посиленому режимі.
 
– Всі ви знаєте що Верховна Рада оголосила воєнний стан по всій території нашої держави. Відповідно, всі органи працюють в посиленому режимі. Сьогодні я провів нараду з апаратом обласної ради і зробив декілька розпоряджень. В першу чергу, це цілодобова робота 24/7 та готовність апарату.  Доручив нашим комунальним закладам також  в посиленому режимі працювати, – каже Михайло Головко.
 
Він зазначив, що область готується прийняти українців з східних областей.
 
 – Наша область відкрита та готова допомогти. Тому всі санаторії, які є власністю обласної ради, гуртожитки наших закладів освіти, інші заклади – все це потрібно підготувати. Знайти місця для того, щоб ми могли поселити наших цивільних громадян. В першу чергу, жінок і дітей, які приїдуть сюди, до Тернополя, – говорить Михайло Головко.
 
Очільник обласної ради закликав жителів області не панікувати.
 
– Ми готові працювати 24 години на добу. Зберігайте спокій. Ми на своїй землі. Сьогодні ЗСУ сильні, як ніколи.  Вони готові захищати нашу державу і кордони України. В першу чергу, ми повинні дивитися один за одним: допомагати тим, хто цього потребує, стежити, щоб не було провокацій, – зазначає Михайло Головко. – Зайвий раз без потреби краще не виходити на вулиці, а бути вдома. Доглядати дітей і стареньких батьків. Закликаю всіх довіряти лише державним органам влади. Ми сповіщатимемо про ту інформацію, яка буде ухвалена згідно з рішенням національного штабу. 

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