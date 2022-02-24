«Зберігайте спокій, сьогодні ЗСУ сильні, як ніколи», – Михайло Головко

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко закликав жителів області зберігати спокій та за можливості залишатися вдома.

Він повідомив, що Тернопільська обласна рада працює в посиленому режимі.

– Всі ви знаєте що Верховна Рада оголосила воєнний стан по всій території нашої держави. Відповідно, всі органи працюють в посиленому режимі. Сьогодні я провів нараду з апаратом обласної ради і зробив декілька розпоряджень. В першу чергу, це цілодобова робота 24/7 та готовність апарату. Доручив нашим комунальним закладам також в посиленому режимі працювати, – каже Михайло Головко.

Він зазначив, що область готується прийняти українців з східних областей.

– Наша область відкрита та готова допомогти. Тому всі санаторії, які є власністю обласної ради, гуртожитки наших закладів освіти, інші заклади – все це потрібно підготувати. Знайти місця для того, щоб ми могли поселити наших цивільних громадян. В першу чергу, жінок і дітей, які приїдуть сюди, до Тернополя, – говорить Михайло Головко.

Очільник обласної ради закликав жителів області не панікувати.

– Ми готові працювати 24 години на добу. Зберігайте спокій. Ми на своїй землі. Сьогодні ЗСУ сильні, як ніколи. Вони готові захищати нашу державу і кордони України. В першу чергу, ми повинні дивитися один за одним: допомагати тим, хто цього потребує, стежити, щоб не було провокацій, – зазначає Михайло Головко. – Зайвий раз без потреби краще не виходити на вулиці, а бути вдома. Доглядати дітей і стареньких батьків. Закликаю всіх довіряти лише державним органам влади. Ми сповіщатимемо про ту інформацію, яка буде ухвалена згідно з рішенням національного штабу.