СБУ Тернопільщини звернулося до місцевих жителів щодо воєнного стану

В Україні введено воєнний стан. В Службі безпеки України заявили, що це необхідний крок, заради безпеки держави та нашої перемоги.

У заяві йдеться:

Звертаємося до мешканців Тернопільщини, зберігайте спокій! Чітко слідуйте інструкціям військових та місцевої влади і не піддавайтесь ворожій дезінформації.

Ситуація, в якій знаходиться наша Батьківщина, вимагає від усіх нас єдності, спокою та рішучості.

Всі органи державної влади, органи силового блоку, співробітники СБУ, бійці Центру спеціальних операцій «А» разом зі Збройними силами працюють на максимумі для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки.

Управління СБУ в Тернопільській області та всі силові органи регіону посилили захист об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, спрямовані дії на недопущення диверсій, протидії іншим проявам війни.

Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та безпеки жителів регіону.

Водночас ми закликаємо громадян користуватися лише перевіреною інформацією із офіційних джерел та не поширювати дані про пересування та місця дислокацій українських військових та техніки, місце розгортання блокпостів.

Важливо, не запускати квадракоптери, дрони, безпілотні літальні апарати, оскільки до них буде застосовано військову техніку.

Крім того, просимо інформувати правоохоронців у випадку:

прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;

виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;

отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій.

У випадку отримання такої інформації просимо повідомити до Управління СБ України в Тернопільській області номером цілодобової гарячої лінії: (0352) 52-90-00, або на електронну поштову скриньку: callcenter@ssu.gov.ua

Завдання агресора – посіяти паніку, наше – зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації.

В Україні введено воєнний стан. В Службі безпеки України заявили, що це необхідний крок, заради безпеки держави та нашої перемоги.

У заяві йдеться:

Звертаємося до мешканців Тернопільщини, зберігайте спокій! Чітко слідуйте інструкціям військових та місцевої влади і не піддавайтесь ворожій дезінформації.

Ситуація, в якій знаходиться наша Батьківщина, вимагає від усіх нас єдності, спокою та рішучості.

Всі органи державної влади, органи силового блоку, співробітники СБУ, бійці Центру спеціальних операцій «А» разом зі Збройними силами працюють на максимумі для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки.

Управління СБУ в Тернопільській області та всі силові органи регіону посилили захист об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, спрямовані дії на недопущення диверсій, протидії іншим проявам війни.

Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та безпеки жителів регіону.

Водночас ми закликаємо громадян користуватися лише перевіреною інформацією із офіційних джерел та не поширювати дані про пересування та місця дислокацій українських військових та техніки, місце розгортання блокпостів.

Важливо, не запускати квадракоптери, дрони, безпілотні літальні апарати, оскільки до них буде застосовано військову техніку.

Крім того, просимо інформувати правоохоронців у випадку:

прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;

виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;

отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій.

У випадку отримання такої інформації просимо повідомити до Управління СБ України в Тернопільській області номером цілодобової гарячої лінії: (0352) 52-90-00, або на електронну поштову скриньку: callcenter@ssu.gov.ua

Завдання агресора – посіяти паніку, наше – зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації.