101 “Пункт незламності” розгорнули на Тернопільщині

Це спеціально облаштовані місця, де можна зігрітися, приготувати теплий чай, підзарядити пристрої та скористатися інтернетом.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, пункти забезпечені водою, продуктами, медикаментами та речами першої необхідності.

“Електроенергія подається від встановлених генераторів. Ворог може залишити нас без світла, але він не позбавить нас гідності та свободи”, – написав у Telegram керівник ОВА.

Знайти найближчий для себе пункт можна на сайті nezlamnist.gov.ua.

Нагадаємо, що “Пункти незламності” відкриють при всіх обласних і районних адміністраціях, школах та будівлях ДСНС. Вони цілодобово працюватимуть у разі виникнення проблем зі світлом через російські ракетні удари та безкоштовно забезпечуватимуть людей електрикою, мобільним зв’язком та інтернетом, теплом, водою і ліками.