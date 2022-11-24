У Тернополі пройде тренінг на болючу тему «Зима 2022-2023: як підготуватися до холодного терору»
Центр готовності цивільних у Тернополі організовує онлайн тренінг на актуальну та болючу тему🙌🏻.
Тема: «Зима 2022-2023: як підготуватися до холодного терору»
Тренінг відбудеться 1 грудня о 19:00 на платформі Google Meet📲
Лінк на зустріч отримають учасники, які зареєструються за формою: https://forms.gle/F2HfJQgZrvQT9mrp7
📌Тренери:
– Андрій Саук, старший експерт Офісу підтримки реформ Мінрегіону;
– Микола Політикін, експерт з теплопостачання, засновник платформи «Misto Energy».
🙌🏻Про що це навчання?
– про різні сценарії розвитку подій;
– як підготувати багатоквартирний будинок;
– особливості підготовки квартири/приватного будинку.
Вхід: вільний донат до БФ Сергія Притули
‼️ Кількість місць обмежена, реєструйтесь вже зараз
Організатор: Благодійний Фонд Сергія Притули / Serhiy Prytula Charity Foundation
Вхід/участь: вільний внесок на рахунок фонду
Партнери: Західноукраїнський національний університет та Освітньо-аналітичний центр розвитку громад