У Тернополі пройде тренінг на болючу тему «Зима 2022-2023: як підготуватися до холодного терору»

Центр готовності цивільних у Тернополі організовує онлайн тренінг на актуальну та болючу тему🙌🏻.

Тема: «Зима 2022-2023: як підготуватися до холодного терору»

Тренінг відбудеться 1 грудня о 19:00 на платформі Google Meet📲

Лінк на зустріч отримають учасники, які зареєструються за формою: https://forms.gle/F2HfJQgZrvQT9mrp7

📌Тренери:

– Андрій Саук, старший експерт Офісу підтримки реформ Мінрегіону;

– Микола Політикін, експерт з теплопостачання, засновник платформи «Misto Energy».

🙌🏻Про що це навчання?

– про різні сценарії розвитку подій;

– як підготувати багатоквартирний будинок;

– особливості підготовки квартири/приватного будинку.

Вхід: вільний донат до БФ Сергія Притули

‼️ Кількість місць обмежена, реєструйтесь вже зараз

Організатор: Благодійний Фонд Сергія Притули / Serhiy Prytula Charity Foundation

Вхід/участь: вільний внесок на рахунок фонду

Партнери: Західноукраїнський національний університет та Освітньо-аналітичний центр розвитку громад