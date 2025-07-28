Врятовані врожаї та знешкоджені боєприпаси: надзвичайний тиждень на Тернопільщині

Протягом минулого тижня на Тернопільщині зафіксовано 45 некласифікованих надзвичайних подій. Головними викликами стали пожежі в екосистемах та виявлення небезпечних знахідок часів минулих воєн.

👨‍🚒 Рятувальники області ліквідували 11 пожеж, серед яких — займання стерні та сільськогосподарських угідь. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати п’ять будівель та 120 квадратних метрів посіву ячменю.

🔻 23 липня в селі Криве пожежа стерні загрожувала ячмінному полю, але рятувальники встигли локалізувати вогонь.

🔻 24 липня на Борщівщині ліквідовано пожежу на площі 0,1 га.

💥 Ще одна загроза — вибухонебезпечні предмети.

📍 25 липня у селі Драганівка, під час господарських робіт на приватному подвір’ї, було виявлено цілий арсенал — 37 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Загалом за тиждень піротехніки знешкодили 43 боєприпаси.

‼️ Нагадуємо:

❌ Не паліть стерню! Це не лише незаконно, а й надзвичайно небезпечно для людей, тварин та довкілля.

⁉️ Знайшли підозрілий предмет? Не наближайтеся і не торкайтесь. Одразу телефонуйте 101!