12 квітня, 21,00: загальне число хворих на COVID-19 у Чортківському районі вже 19 осіб

Загальне число уражених у Чортківському районі на 12 квітня 23 годину COVID-19 сягає 19 осіб.

Такі дані журналістам сайту Чортків.City повідомив лікар-інфекціоніст Чортківського міськміжрайонного відділу ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олег Голінатий.

Станом на 21 годину 12 квітня до поширеної інформації кілька годин тому про вісім лабораторно підтверджених інфікованих коронавірусною інфекцією мешканців Чортківського району додалося ще сім, в тому числі одна дитина. Серед цього числа також працівник фінансової установи і п’ятеро медиків, а загальна кількість працівників медустанов, що інфікувалися COVID-19, тепер нараховує десять осіб.

Таким чином, всього лишень за останню добу виявлено 15 лабораторно підтверджених хворих з нашого району, а загальне число уражених коронавірусною інфекцією уже сягає 19 осіб.

Крім цього, щодо чотирьох зразків відібраних матеріалів проводиться повторне лабораторне дослідження, результати якого стануть відомі завтра вранці.