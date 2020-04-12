12 квітня два підтвердження на COVID-19 у Заліщицькому районі: всього 27 хворих та 2 летальних

Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 Заліщицького району інформує, що станом на сьогодні в районі лабораторно підтверджено ще 2 нові випадки захворювання на COVID-19. Так, тепер в районі 27 хворих та 2 летальних випадки.

Підтверидився вірус у жителя м.Заліщики, який проживає по вул.Садова. Наразі він проходить обстеження у сімейного лікаря щодо стану свого здоров’я. А також, в жительки с.Іване-Золоте, яка знаходиться на лікуванні в Заліщицькій районній лікарні. Стан її здоров’я задовільний.

Встановлюються контактні особи. Проводяться дезінфікаційні заходи.

Шановні мешканці району! Бути здоровими – це наш головний пріоритет та найбільша цінність. Наполегливо закликаємо усіх, по можливості залишатися вдома, крім крайньої необхідності.