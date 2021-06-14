19 громад на Тернопільщині отримають інтернет-субвенцію

На Тернопільщині 19 громад отримають більше 4 млн грн для підключення до швидкісного інтернету. А це:

52 села та 85 соцзакладів. Понад 7 тисяч жителів отримають доступ до якісного інтернету.

Знайти свою громаду або село, перелік шкіл, бібліотек, ФАПів та інших соціальних об’єктів, які отримають підключення до оптичного інтернету можна у дашборді Міністерства цифрової трансформації України.

Нагадаємо, Уряд затвердив розподіл 483,8 млн гривень 670 територіальним громадам для реалізації проекту “Інтернет-субвенція”.

Проект матиме значний соціальний ефект, адже завдяки йому вже цього року понад мільйон українців отримають можливість вперше підключитися до оптичного інтернету. Це допоможе забезпечити рівний доступ та можливості для кожного українця. Тепер громади, що пройшли відбір, отримають гроші з держбюджету, потім проведуть прозорий тендер, після чого провайдери почнуть розбудовувати мережу.