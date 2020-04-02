2 квітня: У Монастириському районі 83 особи інфіковано коронавірусом

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу на 21 годину, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 83 особи (1 летальний):

На самоізоляції перебуває 55 інфікованих (у легкому стані).

В Тернопільській лікарні перебуває 8 осіб (4 – середній стан, 4 – легкий).

В Монастириському шпиталі – 19 (у всіх середній стан).

Приємна новина в тому, що 4 хворих, які були у важкому стані, сьогодні виведені у середній стан перебігу хвороби. Це дає певну надію і свідчить про те, що наші лікарі працюють кваліфіковано і поки що мають чим лікувати, – каже Павло Дронь.

Кількість хворих по населених пунктах:

м.Монастириська – 48,

с.Швейків – 10,

с.Ковалівка – 7 (1 летальний),

с.Горішня Слобідка – 4,

с.Долішня Слобідка – 2,

с.Бертники – 2,

с.Григорів – 2,

с.Гончарівка – 2,

с.Чехів, с.Коржова, с.Криниця, с.Велеснів, с.Доброводи, с.Дубенка – по 1.

В їх числі медперсоналу – 32 (10 лікарів, 22 медсестри),

5 дітей, 4 держслужбовці, 3 поліцейські,

1 священик, 1 завдитсадком, 1 вчитель, 1 рятівник НС, 1 голова ОТГ.