Дезінфекцію на Тернопільщині проводять реагентом, безпечним для людей і тварин

В Тернопільській області тривають профілактичні заходи, спрямовані на попередження поширення COVID-19.

2 квітня в Бучацькому, Заліщицькому, Тернопільському, Козівському та Монастириському районах особовий склад пожежно-рятувальної служби залучався до заходів з дезінфекції території та оповіщення населення про заходи безпеки під час карантину.

Зокрема, рятувальники здійснили дезінфекцію житлових будинків в м.Бучач, м.Заліщики та в с.Біла Тернопільського району. Також спеціальним розчином обробили територію в сел. Козлів Козівського району та продезінфікували вулиці Шевченка, Сонячна, Шухевича й Миру в м. Монастириська.

Для дезінфекції використовувалась спеціальна суміш, яка не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів та забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь. Зазначений реагент є цілком безпечним для людей і тварин.

Під час виконання завдань за призначенням бійці ДСНС дотримувались усіх санітарних норм та вимог особистої безпеки, працювали у спеціальних захисних костюмах, рукавицях та масках.