2 квітня: У Заліщицькому районі 15 хворих на коронавірус

Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 Заліщицького району інформує, що станом на 02 квітня 2020 року в районі лабораторно підтверджено ще 1 новий випадок захворювання на COVID-19. Таким чином в районі вже 15 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Це жителька м.Заліщики, яка працює у місцевому відділенні Пенсійного фонду України. Вона звернулась в Заліщицьку районну лікарню з симптомами ГРВІ. Тест на визначення коронавірусної інфекції показав позитивний результат.

На даний час жінка знаходиться в Заліщицькій районній лікарні під наглядом лікарів. Стан хворої задовільний. Наразі проводиться дезінфекція будинку, в якому проживає хвора, вулиць поблизу та робоче приміщення. Встановлюються особи, які контактували з інфікованою протягом останніх двох тижнів.

В терміновому порядку дану інформацію доведено до відома та реагування штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, м.Заліщики, який створений при Заліщицькій міській раді, для вжиття відповідних заходів. Зверніть увагу:

Хто у період з 18 по 25 березня 2020 року звертався до громадської приймальні місцевого відділення Пенсійного фонду України в Тернопільській області прохання самоізолюватись та повідомити про це свого сімейного лікаря.