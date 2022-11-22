22 листопада Тернопільщина перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску

Очікується: Хмарна погода. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно – західний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 22 листопада вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І)

23 листопада: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня опади, переважно у вигляді дощу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 1 – 6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

24 листопада: Хмарно. Вночі опади, переважно у вигляді дощу. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби 0 – 5° тепла.