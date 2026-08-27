ДТП на Тернопільщині: автомобіль під час розвороту зіткнувся з мотоциклом

Аварія сталася вранці 26 серпня на автодорозі Тернопіль — Скалат — Жванець, поблизу села Самолусківці Чортківського району.

Близько 8:00 зіткнулися автомобіль Dacia Sandero та мотоцикл KOVI. За попередніми даними поліції, водій легковика, рухаючись у напрямку Гусятина, під час розвороту не переконався в безпечності маневру та допустив зіткнення з мотоциклом.

Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Обидва транспортні засоби правоохоронці вилучили та помістили на арештмайданчик.

За фактом аварії слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.