На війні загинув кулеметник Руслан Стецюк з Кременеччини

Знову сумна звістка прийшла у Кременецький район. Про це повідомляють у Вишнівецькій громаді.

Несумісне з життям поранення, під вогнем артилерії ворога, отримав наш земляк, військовослужбовець ЗСУ, кулеметник Руслан Анатолійович Стецюк.

Руслан народився у с. Бодаки у 1978 році і прожив тут більше 30 -ти років.

Після одруження поселився у с. Маневе, теперішньої Борсуківської громади, де і знайде вічний спочинок.

Тіло загиблого Захисника привезуть в Борсуківську громаду в четвер.

Висловлюємо щиросердечні співчуття батькам, дружині, дітям, братам і сестрам Героя.

Вічна пам’ять і слава…